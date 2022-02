Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon a obtenu les 500 parrainages nécessaires

Jean-Luc Mélenchon a passé ce jeudi 24 février la barre des 500 parrainages nécessaires pour valider sa candidature à l'élection présidentielle.

Le candidat de la France insoumise a obtenu très exactement 540 signatures d'élus, selon les chiffres communiqués par le Conseil constitutionnel.

Il devient ainsi le huitième candidat officiellement enregistré pour le scrutin des 10 et 24 avril prochain, rejoignant Valérie Pécresse, Emmanuel Macron (pourtant pas encore déclaré candidat), Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, Florian Roussel, Yannick Jadot et Jean Lassalle.

Jean-Luc Mélenchon va connaître sa troisième campagne présidentielle, après 2012 et 2017. A sa première tentative, il avait recueilli 11,10 % des voix, terminant quatrième du premier tour derrière François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen.

Même place en 2017 mais avec plus de voix (19,58 %), échouant de peu à accéder au second tour (24,01 % pour Emmanuel Macron, 21,30 % pour Marine Le Pen, et 20,01 % pour François Fillon.