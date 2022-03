DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron convoque mercredi un nouveau Conseil de défense consacré à l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a lancé il y a six jours une invasion de l’Ukraine. Alors que les sanctions internationales pleuvent, il a annoncé dimanche mettre en alerte «la force de dissuasion». Suivez en direct toutes les informations.

20H31

Le président Emmanuel Macron convoque mercredi à 9H00 un nouveau Conseil de défense consacré à l'Ukraine, le troisième depuis le début jeudi de l'invasion russe, a annoncé l'Elysée mardi soir.

19H32

L'équipe de Russie de tennis a été exclue mardi de la Coupe Davis et de la Billie Jean Cup, deux compétitions dont elle est la tenante du titre, a annoncé la fédération internationale de tennis.

Cette suspension, qui s'applique aussi au Bélarus, a été prise «pour une période indéterminée», précise dans un communiqué l'ITF, qui suit la recommandation faite la veille par le Comité international olympique (CIO).

Cependant, les Russes restent admis dans les tournois ATP et WTA.

19H00

Les Etats-Unis ont demandé à l'ONU le départ d'un «agent de renseignement russe travaillant aux Nations unies», a annoncé mardi à l'AFP la mission diplomatique américaine auprès de l'Organisation.

«Le 28 février, les Etats-Unis ont lancé une procédure pour exiger le départ d'un agent de renseignement russe travaillant aux Nations unies qui a abusé de ses privilèges de résidence aux Etats-Unis», a déclaré une porte-parole de la mission américaine, une demande qui intervient en pleine guerre russe en Ukraine.

18H58

Les autorités russes ont réclamé mardi le blocage d'une chaîne de télévision et d'une radio indépendantes, au moment où elles s'efforcent de renforcer le contrôle de l'information en pleine invasion de l'Ukraine, selon la chaîne TV concernée.

«Le bureau du procureur général a demandé de bloquer l'accès à (la chaîne de télévision en ligne) Dojd et à (la station de radio) Echo de Moscou», a annoncé Dodj sur son compte Twitter.

18H39

La guerre en Ukraine constitue un moment «historique pour l'Europe qui doit être à la hauteur», a déclaré mardi la ministre française des Armées Florence Parly, ajoutant: «soit l'Europe fait face, soit elle s'efface».

«Avec les mesures fortes qui ont été prises ces jours derniers dans l'unité, nous faisons face et la France continuera à jouer un rôle moteur dans cette action européenne», a-t-elle ajouté lors d'un débat à l'Assemblée nationale sur l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.

18H23

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Joe Biden. Les discussions se sont portées sur les sanctions contre la Russie et les moyens mis en place par les américains et européens afin de défendre l'Ukraine.

«Il faut arrêter l'agresseur, merci de votre soutien», a écrit Volodymyr Zelensky sur Twitter.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

17H48

Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan a été convoquée en présentiel vendredi au siège de l'Alliance à Bruxelles, a annoncé mardi l'organisation dans un communiqué.

La réunion doit permettre aux ministres d'échanger sur la situation en Ukraine depuis l'invasion décidée par le président russe Vladimir Poutine et le renforcement des défenses de l'Alliance sur le flanc est, a-t-on appris de source diplomatique.

17H38

Le Festival de Cannes prévoit de ne pas accueillir de délégations russes, «ni d’accepter la présence de la moindre instance liée au gouvernement russe», tant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuit, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

17H29

Cinq personnes ont été tuées et cinq blessées dans une frappe russe mardi contre la tour de télévision à Kiev, a annoncé le service d'Etat ukrainien pour les Situations d'urgence.

«Selon les données préliminaires, cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées» dans cette attaque qui a aussi entraîné l'interruption de la diffusion des chaînes, a indiqué le service sur sa page Facebook.

16H43

Une frappe russe a visé mardi la tour de télévision à Kiev, entraînant l'interruption de la diffusion des chaînes, a annoncé le ministère ukrainien de l'Intérieur.

La frappe, qui intervient au sixième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a «touché» des équipements de la tour, a indiqué le ministère. «Les chaînes ne vont pas fonctionner pendant un certain temps», a-t-il précisé.

The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.





Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

16H39

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé mardi les bombardements «absolument écoeurants» menés par la Russie à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, les comparant aux frappes meurtrières qui avaient visé Sarajevo dans les années 1990.

«C'est absolument écoeurant et cela me rappelle le bombardement du marché de Sarajevo, avec des pertes d'innocents en Bosnie, cela donne cette impression d'une atrocité commise délibérément contre des civils», a déclaré Boris Johnson à la presse lors d'une visite en Estonie, dans une allusion apparente au marché de Markale à Sarajevo, bombardé à deux reprises en 1994 et 1995.

16H04

Au moins huit personnes ont été tuées et six blessées mardi en Ukraine par une frappe aérienne sur une zone résidentielle de la ville de Kharkiv (est), sur laquelle les forces d'invasion russes mènent l'assaut, ont annoncé les autorités.

«Huit personnes sont mortes, six ont été blessées et 38 personnes ont été secourues» après «une frappe aérienne», a déclaré sur Facebook le service ukrainien des situations d'urgence, publiant des photos de secouristes intervenant dans un immeuble endommagé.

16H01

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), saisie par Kiev selon une procédure d'urgence, a exhorté mardi Moscou à «s'abstenir de toute attaque militaire contre des civils et des biens de caractère civil» en Ukraine.

Il s'agit «des locaux résidentiels, des véhicules d'urgence» et tout spécialement «des écoles et des hôpitaux» ou des «véhicules de secours» sur «le territoire attaqué ou assiégé par les troupes russes», détaille la cour dans un communiqué.

15H57

Les ministres des Finances des pays du G7 ont discuté, lors d'une réunion virtuelle mardi, de sanctions supplémentaires contre la Russie, déjà sous le coup d'une série de mesures qui ont un «impact massif» sur son économie, a indiqué le ministre allemand des Finances.

«Nous avons échangé des suggestions sur des mesures supplémentaires qui peuvent être prises», a déclaré Christian Lindner, précisant que des décisions allaient intervenir «dans les prochains jours» et que le but était «d'isoler la Russie politiquement, économiquement et financièrement».

15H47

L'ambassade de France reste opérationnelle à Lviv. «Elle continue de porter assistance aux Français qui se trouvent encore en Ukraine en particulier ceux qui se dirigent vers les pays limitrophes», a tweeté le compte officiel de l'ambassade de France en Ukraine.

#Ukraine





L'ambassade est opérationnelle à #Lviv.





Elle continue de porter assistance aux Français qui se trouvent encore en Ukraine en particulier ceux qui se dirigent vers les pays limitrophes.



Nous pouvons être contactés au +380 32 297 08 31 pic.twitter.com/rImmNQAE0m — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) March 1, 2022

15H35

Le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a suggéré, ce mardi 1er mars, d'exclure la Russie du Conseil des droits de l'homme.

Si le président russe Vladimir Poutine parvient à son objectif de renverser le gouvernement de Kiev, les crises humanitaire et des droits de l'homme en Ukraine «ne feront qu'empirer», a averti mardi le chef de la diplomatie américaine dans une allocution vidéo devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

15h05

Le Premier ministre Jean Castex a fustigé la Russie et son dirigeant Vladimir Poutine devant les députés. Il a accusé«Vladimir Poutine» d'avoir «délibérement déchiré les accords de Minsk» et d'en être le seul et unique responsable». «Vladimir Poutine a menti à l'Union Européenne, et même à son propre peuple» poursuit le chef du gouvernement qui a évoqué «la désinformation» et les organes de propagande russes.

«La fédération de Russie a commis un acte de guerre, Vladimir Poutine a violé les règles de souveraineté de l'Ukraine», a-t'il dit. Il poursuit en expliquant que «Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov font partie des personnes sous sanction».

Le Premier ministre a réitéré son soutien au «peuple ukrainien» ainsi qu'au président Zelensky, qui fait front dans une «ville de Kiev assiégée».

«La gravité de la situation m'a conduit à proposer de réunir sans délai, un comité de liaison qui nous a permis de récupérer des information importants. J'ai réuni hier les candidats à l'élection présidentielle. Je vous soumet une déclaration de l'article 50-1, concernant la guerre en Ukraine».

«Nous allons aider nos concitoyens et nos entreprises, face à la hausse de certains prix. Le président de la République prépare un plan de résiliance qui interviendra dans les tous prochains jours». «Nous sommes en contact avec nos concitoyens en Ukraine, les équipes consulaires sont déployées aux frontières afin des les accueillir. Nous apportons notre soutien sous la forme d'un prêt de 300 millions d'euros de manière immédiate», a annonce Jean Castex, sous les applaudissements des députés.

14h37

L'armée russe va frapper des infrastructures des services de sécurité ukrainiens à Kiev et a appelé mardi en conséquence les civils vivant à proximité à fuir.

«Afin d'arrêter les attaques informatiques contre la Russie, des frappes avec des armes de haute précision vont être menées contre des infrastructures technologiques du SBU (service de sécurité) et du centre principal de l'Unité des opérations psychologiques à Kiev.

Nous appelons (...) les habitants de Kiev vivant à proximité des noeuds de retransmissions à quitter leur domicile», a dit le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

14h18

Le géant mondial de l'équipement sportif Adidas a annoncé mardi avoir suspendu son partenariat avec la Fédération russe de football en raison de l'invasion de l'Ukraine. «Adidas suspend avec effet immédiat son partenariat avec la Fédération russe de football», a déclaré un porte-parole de l'entreprise, qui a réalisé en 2020 2,9% de son chiffre d'affaire dans la région Russie, Ukraine et CEI.

14h12

«Nous avons 17.000 Ukrainiens qui ont déjà un titre de séjour en France, que nous allons protéger», annonce Gélard Darmanin.

«Le titre de séjour de ces personnes sera automatiquement prolongé de 90 jours, afin qu'ils n'aient pas à rentrer en Ukraine».

«Nous appelons les élus à la solidarité» pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, a poursuit le ministre de l'Intérieur.

«Toutes les personnes qui arrivent d'Ukraine pourront rester, nous nous préparons à la suite si la guerre devait durer».

14h03

Le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover (JLR) a annoncé mardi la suspension de ses livraisons de véhicules en Russie, invoquant les difficultés commerciales dans un pays qui voit se multiplier les sanctions occidentales sur son économie.

«Nous suspendons la livraison de véhicules sur le marché russe», a annoncé JLR, qui appartient au groupe indien Tata, dans un communiqué transmis à l'AFP, pointant «les défis commerciaux» posés par le contexte mondial actuel.

13h33

«Nous allons à coup sûr» prendre de nouvelles sanctions envers la Russie, annonce le chancelier allemand Olaf Scholz. «L'Ukraine lutte pour sa survie», poursuit Olaf Scholz.

13h24

L'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU figure parmi les «options» sur la table, a déclaré mardi un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson.

«A ce stade le Premier ministre n'a pas pris de position là dessus (...) Ce qui est exact c'est que nous voulons voir la Russie isolée diplomatiquement et nous examinerons toutes les options pour y parvenir», a indiqué ce porte-parole, interrogé sur une éventuelle éviction de la Russie, l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, en réaction à l'invasion de l'Ukraine.

13h15

L'Union Européenne accuse la Russie de «terrorisme géopolitique», annonce Charles Michel, le président du Conseil européen.

12h53

Le président ukrainien demande une nouvelle fois à pouvoir adhérer à l'Union européenne. «Prouvez que nous n'allez pas nous laisser tomber», a-t-il conclu.

12h51

«Ce matin, deux missiles se sont abattus sur la place de la Liberté (Kharkiv, ndlr). Des dizaines de personnes ont été tuées. Voilà le prix à payer pour la liberté».

12h49

Volodymyr Zelensky : «Nous allons vaincre, j'en suis sûr».

12h48

Volodymyr Zelensky : «Ce que nous connaissons c'est une tragédie pour l'Ukraine". "

12h46

Volodymyr Zelensky s'adresse aux députés européens.

12h40

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen s'exprime avant la prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

12h04

"Les bombardements russes contre les infrastructures civiles à #Kharkiv violent les lois de la guerre", a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur Twitter. "L'UE est aux côtés de l'Ukraine dans ces moments dramatiques", a-t-il ajouté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié de "crime de guerre" l'assaut contre la deuxième ville du pays.

Spoke to @DmytroKuleba. The shelling against civilian infrastructure yesterday in #Kharkiv violates the laws of war.





The EU stands unwavering at the side of Ukraine in these dramatic moments. pic.twitter.com/gfkBbHCRnB — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 1, 2022

12h01

L'ONU estime à un million le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.

11h59

La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons afin d'obtenir 250 millions de francs suisses (243 millions d'euros) pour aider les personnes victimes du conflit en Ukraine, avertissant que des millions pourraient vite devoir affronter des souffrances extrêmes.

11h48

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a accusé le président russe Vladimir Poutine d'avoir "brisé" la paix en Europe, lors d'une conférence de presse en Pologne. "Le président Poutine a brisé la paix en Europe" et "l'Alliance condamne l'invasion brutale et injustifiée de l'Ukraine", a dit M. Stoltenberg lors d'une visite à la base aérienne polonaise de Lask (centre) en compagnie du président polonais Andrzej Duda, accusant aussi le Bélarus de l'avoir permise.

11h31

Le Kremlin juge prématuré de "donner une appréciation" des pourparlers avec l'Ukraine.

11h27

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré que les pays occidentaux se tenaient prêts à "intensifier" les sanctions "aussi longtemps que nécessaire" contre la Russie en représailles à l'invasion en Ukraine.

"Vladimir Poutine a sous-estimé l'unité et la détermination de l'Occident et du reste du monde. Et nous maintiendrons la pression économique (...) Il est clair qu'elle a déjà un effet spectaculaire. Nous sommes prêts à intensifier et à continuer aussi longtemps qu'il le faudra", a déclaré le dirigeant conservateur lors d'un déplacement en Pologne.

11h07

Selon le dernier décompte de l'ONU, plus de 660.000 réfugiés ont fui l'Ukraine en 6 jours.

10h59

Les patineurs russes et bélarusses ont été déclarés persona non grata de toutes les compétitions de patinage, a annoncé mardi l'Union internationale de patinage dans un communiqué (ISU), une mesure prise "avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre".

10h48

De nombreuses délégations, dont l'Ukraine et les pays occidentaux, ont boycotté l'intervention de Sergueï Lavrov au moment où la Conférence du Désarmement diffusait le discours du chef de la diplomatie russe, laissant la salle presque vide.

10h47

Le géant français de l'énergie TotalEnergies a annoncé qu'"il n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie", en pleine guerre avec l'Ukraine, sans pour autant se retirer des projets dans lesquels il est actuellement investi, selon une déclaration transmise à l'AFP.

10h44

La Russie poursuivra son offensive en Ukraine jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints, a annoncé mardi le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, accusant une fois encore l'armée ukrainienne d'utiliser les civils comme "boucliers humains". "Les forces armées de la fédération de Russie continueront l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints", a-t-il dit, selon des propos retransmis à la télévision. Le ministre a invoqué la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine, affirmant que l'armée russe "n'occupe pas l'Ukraine" et que l'Occident "cherche à utiliser le peuple ukrainien" contre Moscou.

10h30

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser aujourd'hui au Parlement européen.

10h19

Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé mardi la suspension des nouvelles commandes depuis et à destination des ports russes, hors denrées alimentaires, médicales et humanitaires, du fait des sanctions prises après l'invasion russe de l'Ukraine.

Le groupe, un des leaders mondiaux du transport de containers, va toutefois honorer les commandes passées jusqu'ici, tout en respectant les sanctions visant Moscou, indique-t-il dans un communiqué.

10h16

TotalEnergies annonce «qu'il n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie».

09h46

Les chaînes YouTube des médias russes RT et Sputnik ont été bloquées dans toute l'Europe par la plateforme de vidéos «compte tenu de la guerre en cours en Ukraine», a annoncé YouTube mardi dans un courriel transmis à l'AFP.

«Nous bloquons les chaînes YouTube de RT et Sputnik dans toute l'Europe, avec effet immédiat. Nos systèmes nécessitent un peu de temps avant d'être complètement opérationnels. Nos équipes continuent de surveiller la situation 24 heures sur 24 pour agir le plus rapidement possible», a indiqué YouTube.

09h40

La ville de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine sur la mer d'Azov, était sans électricité ce mardi après une offensive russe, a déclaré sur Facebook Pavlo Kirilenko, gouverneur de la région de Donetsk.

09h05

Le centre de Kharkiv, deuxième ville du pays, est bombardé par l'armée russe.

08h43

"Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe" à travers les sanctions économiques occidentales imposées en réponse à l'invasion russe en Ukraine, a affirmé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Le rapport de force économique et financier est totalement en faveur de l'Union européenne qui est en train de découvrir sa puissance économique", a ajouté le ministre sur France Info.

06h49

L'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kherson, dans le sud du pays, au nord de la Crimée, a déclaré le maire de la ville dans la nuit de lundi à mardi. "Aux entrées de Kherson, l'armée russe a installé des checkpoints. Il est difficile de dire comment la situation va se développer", a écrit sur sa page Facebook Igor Kolikhaïev, maire de Kherson, ajoutant que "Kherson est et reste ukrainienne (...) Kherson résiste!".

05h38

Des photos satellites montrent un convoi russe s'étirant sur des dizaines de kilomètres et progressant lentement vers la capitale ukrainienne: selon l'état-major ukrainien, Moscou regroupe ses forces en vue d'un assaut sur Kiev et d'autres grandes villes tandis que les mesures de rétorsion internationales contre la Russie continuaient de s'accumuler.

"Certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres et, sur d'autres portions, les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front", a indiqué dans la nuit de lundi à mardi la société américaine d'imagerie satellitaire Maxar, après la diffusion de plusieurs photos prises plus tôt depuis l'espace. Le convoi "s'étend des abords de l'aéroport Antonov (à environ 25 km du centre de Kiev) au sud aux alentours de Prybirsk" au nord, a-t-elle ajouté.

02h34

La Russie et le Bélarus ont été suspendus mardi de toute participation au rugby international "jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'instance dirigeante mondiale World Rugby, des sanctions "complètes et immédiates" après l'invasion de l'Ukraine.

01h36

Le géant américain du divertissement Disney a annoncé lundi qu'il suspendait la sortie de ses films dans les salles de cinémas en Russie suite à l'attaque de l'Ukraine, suivant ainsi l'exemple de plusieurs entreprises ayant choisi de se désengager, temporairement ou non, du pays.

