Santé : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

La pandémie de Covid-19 a révélé les fragilités du système de santé, et en particulier celles de l'hôpital public. Voici les propositions des candidats à l'élection présidentielle sur le sujet.

EMMANUEL MACRON (LREM)

Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle. Mais certaines de ses propositions concernant le secteur de la santé ont été révélées dans Le Parisien : le président sortant réfléchirait notamment à une réforme de l'hôpital et de son financement. Il serait aussi question d'une accélération de la numérisation, et d'une révision du financement de la Sécurité sociale.

Valérie Pécresse (LR)

Valérie Pécresse, candidate des Républicains à l'élection présidentielle, souhaite recruter 25.000 nouveaux soignants à l'hôpital. Elle a également proposé la revalorisation à 30€ de la consultation chez le médecin généraliste, contre 25€ actuellement. Elle a précisé que cette augmentation ne pèserait pas sur les patients.

Droit à congés en cas de règles douloureuses ou pour les parents d'enfants atteints par un cancer ; TVA à 2,1% pour les produits d'hygiène féminine... La santé des femmes, les cancers pédiatriques et la santé mentale seront les 3 grandes causes de mon quinquennat #Pécresse2022 pic.twitter.com/kNVkat2aWw — Valérie Pécresse (@vpecresse) January 28, 2022

Pour lutter contre les déserts médicaux, Valérie Pécresse met en avant (comme Anne Hidalgo) une année de formation supplémentaire et «professionnalisante» pour les jeunes praticiens, qui se déroulerait obligatoirement dans les zones à faible densité médicale. Elle milite aussi pour la TVA à 2,1% sur les protections périodiques (contre 5,5% actuellement), et pour les congés en cas de règles très douloureuses. Enfin, la présidente de la région Ile-de-France désire la création d'un Institut de la santé mentale.

Yannick Jadot (EELV)

Le candidat écologiste Yannick Jadot prévoit, s'il est élu, de reprendre la dette de l'hôpital public. Il compte également recruter 100.000 infirmiers en trois ans. Mais selon l'eurodéputé, «la santé ce n'est pas juste se vacciner contre le Covid, c'est aussi que tout le monde puisse accéder au sport». Le budget du sport sera donc triplé (trois milliards d'euros, contre un actuellement) pour investir dans des infrastructures et favoriser l'accès aux licences sportives. Yannick Jadot souhaite que tous les élèves puissent accéder à une heure de sport par jour.

Eric Zemmour (Reconquête)

Eric Zemmour, candidat du parti Reconquête, a promis l'embauche de 1.000 médecins par l'Etat pour exercer dans les déserts médicaux. Il défend aussi le rétablissement de l'obligation de garde la nuit et les jours fériés pour les médecins libéraux. Cette mesure permettra, selon lui, de désengorger les services d'urgence. Enfin, Eric Zemmour souhaite supprimer l'Aide médicale d'Etat (AME), qui prend en charge les soins des étrangers en situation irrégulière.

Anne Hidalgo (Parti Socialiste)

La candidate socialiste Anne Hidalgo propose le droit à mourir pour tous les patients qui en auront fait le choix. Elle souhaite aussi, comme Valérie Pécresse, instaurer une année de formation obligatoire dans les déserts médicaux pour chaque étudiant en médecine. Les capacités d'accueil des facs de médecine seront d'ailleurs accrues si elle élue.

Nous mettrons en place une assurance chômage universelle, nous reviendrons sur la suppression des 5700 lits d’hôpitaux et nous ferons de la santé mentale une grande cause de mon quinquennat.#Hidalgo2022 pic.twitter.com/WkyBZusnkC — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 23, 2021

Du côté de l'hôpital, la maire de Paris prône une réforme totale de son mode de financement, en supprimant l'Objectif national des dépenses d'assurance-maladie (ONDAM) et en modifiant les règles de tarification à l'activité. Ces deux systèmes sont accusés d'avoir plongé l'hôpital dans une logique de rentabilité et de l'avoir transformé en «entreprise».

Marine Le Pen (Rassemblement National)

Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, a pour objectif d'augmenter de 10% le salaire des infirmiers afin qu'il atteigne la moyenne européenne. Elle souhaite aussi rendre les déserts médicaux plus attractifs financièrement pour les professionnels de santé en modifiant la rémunération de la consultation selon le lieu d'installation. Pour désengorger les urgences, elle propose d'élargir les tâches confiées aux pharmaciens et sages-femmes. Enfin, Marine Le Pen souhaite transformer l'Aide Médicale d'Etat (AME), qui prend en charge les soins médicaux des étrangers, en un dispositif restreint aux seuls soins urgents.

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise)

Pour lutter contre les déserts médicaux, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise (LFI), propose d'imposer aux jeunes médecins leur lieu d'installation. En contrepartie, leurs études seront financées par l'Etat. Il milite également pour la reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle et veut créer 10.000 places en EHPAD chaque année. Au niveau de l'hôpital, Jean-Luc Mélenchon souhaite réformer le système de tarification à l'activité, accusé d'avoir plongé l'hôpital dans une logique de rentabilité.

Jean Lassalle (Résistons !)

Jean Lassalle prévoit le recrutement de 100.000 infirmiers et aide-soignants en cinq ans. Il souhaite également augmenter le nombre de places dans les universités de médecine, en révisant les critères de sélection. Enfin, Jean Lassalle milite pour un remboursement complet de toutes les dépenses de santé par la Sécurité Sociale. Cela permettrait selon lui «d'améliorer les remboursements et de simplifier la vie des assurés».

Fabien Roussel (Parti communiste)

Pour Fabien Roussel, fini la privatisation des hôpitaux publics, et le système de tarification à l'activité. Le candidat communiste milite aussi pour la suppression des Agences régionales de santé (ARS) et pour la création de 100.000 emplois pour tous les métiers : infirmiers, aides à domicile et aide-soignants. Tous les contractuels seront également titularisés.

Christiane Taubira

Christiane Taubira veut créer 100.000 postes à l'hôpital public en cinq ans. L'ancienne ministre de la Justice met également en avant une légalisation régulée du cannabis, et une refonte des conditions d'installation des médecins. Elle n'a pas encore précisé ce dernier point.

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)

Nathalie Arthaud souhaite embaucher davantage dans les hôpitaux et mettre en place la gratuité des soins.

Nicolas Dupont-Aignan

Pour lutter contre les déserts médicaux, Nicolas Dupont-Aignan souhaite créer une bourse attribuée aux étudiants en médecine. En échange, ceux-ci devront exercer pendant cinq ans dans une zone sous-dotée en personnel médical. Le candidat de Debout la France projette également d'ouvrir 20.000 lits supplémentaires en hôpital et de créer 80.000 nouveaux postes en EHPAD.

Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste)

Philippe Poutou souhaite allonger le délai légal d'accès à l'IVG à 24 semaines. Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste est également favorable à une généralisation du tiers payant, et à la réouverture de 100.000 lits dans les hôpitaux.