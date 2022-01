Carte : Habitez-vous dans un désert médical ?

Emmanuel Macron est en déplacement dans la Creuse et la Haute-Vienne ces 24 et 25 janvier. Au programme notamment : les déserts médicaux, qui désignent les territoires où les médecins ne sont pas assez nombreux par rapport au nombre d'habitants.

Cette situation a de multiples conséquences. Les patients doivent attendre plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous, parfois chez un praticien très éloigné de leur domicile. Ils éprouvent également des difficultés à s'inscrire auprès d'un nouveau médecin traitant (notamment lorsqu'un professionnel prend sa retraite).

Les déserts médicaux sont identifiés grâce à l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin, qui mesure le nombre de consultations accessibles par an et par habitant. Chaque Français a en moyenne accès à 3,5 rendez-vous selon les données de l'Observatoire des territoires.

Les habitants de la métropole de Bordeaux sont parmi les mieux dotés en médecins généralistes. Ils peuvent avoir accès à en moyenne 5,4 consultations par an. Au contraire, les habitants de la communauté de communes du pays de Nérondes (dans le département du Cher) doivent se contenter d'une seule consultation. Cette situation est due à un manque de praticiens dans le département, et donc à de longues files d'attente avant de pouvoir prendre rendez-vous.

Le Centre Val-de-Loire en manque de médecins

Comme le montre la carte ci-dessus, les territoires concentrant le plus de déserts médicaux sont situés au centre de la France. Les régions Centre Val-de-Loire et Ile-de-France sont particulièrement touchées. En revanche, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur abritent suffisamment de médecins généralistes.

Les données concernant les Outre-Mer sont les suivantes : 2,7 consultations pour les Guadeloupéens, 4,7 consultations pour les Réunionnais, 2,7 consultations pour les Martiniquais, 2 consultations pour les Guyanais. Les données concernant Mayotte ne sont pas disponibles.

Les déserts médicaux sont devenus un thème de la campagne présidentielle. La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, a par exemple proposé une quatrième année obligatoire dans les déserts médicaux pour les étudiants en médecine.