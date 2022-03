Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Au septième jour de l’attaque de l’Ukraine par la Russie, le président Emmanuel Macron a prononcé, ce mercredi 2 mars à 20h, une allocution pour faire un point sur la situation. Voici ce qu'il faut en retenir.

Au cours de cette prise de parole, d'une durée d'une quinzaine de minutes, le chef de l'Etat a d'abord tenu à réaffirmer l'Ukraine du soutien «fraternel» de la France.

Emmanuel Macron a ensuite dénoncé «l'attaque brutale lancée par le président Vladimir Poutine» contre Kiev. «Le président Poutine a choisi la guerre. (...) La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur», a insisté le président de la République.

En faisant référence à son récent déplacement à Moscou où, avant que le conflit n'éclate il avait prôné auprès de Vladimir Poutine la désescalade, Emmanuel Macron a assuré que ni la France, ni l'Europe, ni l'Otan n'ont «voulu cette guerre».

Vladimir Poutine, «le seul» responsable

«C’est bien seul, de manière délibérée», que, Vladimir Poutine, a-t-il dit, «a choisi la guerre». « Il n’y a pas de troupes ni de bases de l’Otan en Ukraine (…) Cette guerre est le fruit d’un esprit de revanche né d’une lecture révisionniste de l’histoire de l’Europe», a estimé Emmanuel Macron.

«Cet après-midi même, l’Assemblée générale des Nations unies a condamné, par un vote écrasant, cette agression. La communauté internationale a ainsi montré son unité», a rappelé le chef de l'Etat.

Pour autant et, même si «plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de Roumanie», le président de la République a tenu à faire la part des choses, en disant que «nous ne sommes pas en guerre contre la Russie».

«Nous savons ce qui nous lie à ce grand peuple européen qu’est le peuple russe (...) J’ai choisi de rester en contact, et resterai en contact autant que je le peux et autant que nécessaire, avec le président Poutine», pour «prévenir l’élargissement et la contagion du conflit», a indiqué Emmanuel Macron qui tient donc coûte que coûte à maintenir le dialogue avec son homologue russe.

Un SOMMET À VERSAILLES DÈS LA SEMAINE PROCHAINE

Dans ce contexte international plus que perturbé, Emmanuel Macron a également de nouveau anticipé l'arrivée de «plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d’Ukraine», qui, a-t-il assuré, «sont et seront accueillis sur notre continent». «La France prendra sa part», a redit le chef de l’Etat.

Cette solidarité se conjuguera à une politique de défense renforcée, laquelle, a considéré Emmanuel Macron, ne peut être qu'«européenne», pour franchir «une nouvelle étape», dans la résolution du conflit.

Dans cette optique, les chefs d’Etat et de gouvernement européens seront reçus à Versailles dès la semaine prochaine, les jeudi 10 et vendredi 11 mars.

Un «plan de résilience» contre la hausse des prix

Reste que cette situation géopolitique compliquée se fait déjà sentir au plan économique, a reconnu le locataire de l'Elysée. «Des secteurs économiques souffrent et vont souffrir», a-t-il averti.

La croissance sera forcément affectée et, face à ces difficultés, Emmanuel Macron promet de protéger les Français. «Nous apporterons des réponses adaptées face à l’augmentation des prix».

Pour ce faire, le président de la République, a demandé au Premier ministre, Jean Castex, de mettre en place «un plan de résilience» contre l'inflation.

Une candidature toujours en attente

Enfin, à la fin de son allocution, Emmanuel Macron a évoqué l'autre grand dossier du moment, à savoir l'élection présidentielle.

«Elle permettra un débat démocratique important pour la Nation. Je sais pouvoir compter sur vous, votre attachement à la liberté», a-il dit. Mais, pour le chef de l'Etat, le conflit ukrainien ne doit pas bouleverser le calendrier électoral.

D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui, en décembre dernier, avait déclaré que «le mandat que (lui ont) confié les Français et les Françaises, (il) l'exercerai(t) jusqu'au dernier quart d'heure» ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à sa réellection.

Dans la mesure où il a jusqu'à ce vendredi 18h pour confirmer sa volonté de briguer un second mandat, il ne fait cependant plus l'ombre d'un doute que son annonce n'est plus qu'une question d'heures. Reste donc surtout à savoir sous qu'elle forme cette volonté se manifestera.