RER B : à cause des retards, les usagers peuvent demander le remboursement de leur passe Navigo

C'était une promesse de Valérie Pécresse : les usagers des lignes qui connaissent des retards trop importants pourront être remboursés d'une partie de leur passe Navigo. Ce mercredi 2 mars, le site de remboursement a été mis en ligne pour l'année 2021. Seule la ligne du RER B est concernée.

«En cas de ponctualité inférieure à 80 % pendant trois mois de l’année sur l’axe que vous empruntez quotidiennement, vous êtes désormais éligible à un remboursement», peut-on lire sur le site d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), qui ajoute qu'en 2021, 4 axes du RER B «ont connu une ponctualité inférieure à 80 % pendant au moins trois mois». En conséquence, dès aujourd'hui, le «remboursement partiel de l'abonnement Navigo pour les voyageurs concernés» est disponible, sur un site dédié.

Les quatre axes concernés sont : la portion entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Parc de Sceaux, celle entre Robinson et Bourg-la-Reine, celle entre Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye ainsi que celle entre Aulnay-sous-Bois et Aéroport Charles De Gaulle 2-TGV. Ce sont d'ailleurs les seules portions de l'ensemble du réseau à avoir connu de tels retards sur l'année 2021, les autres étant restées sous le seuil de tolérance.

Le site de remboursement pour 2021 des usagers des branches du RER B (au sud de Bourg-La-Reine ou au nord d'Aulnay) est ouvert. Le montant est généralement d'un demi mois d'abonnementhttps://t.co/DPNNwpo0tq — AUT / FNAUT IdF (@Asso_usagersidf) March 2, 2022

Comment en bénéficier ? Pour obtenir ce remboursement, il vous faudra avoir habité, travaillé ou étudié à proximité de l’un des axes concernés en 2021 et avoir détenu des forfaits Navigo mensuels ou annuel les mois affichant une ponctualité inférieure à 80 %. Mais attention à ne pas dépasser la date limite, puisque le site de remboursement ne sera ouvert qu'entre le mercredi 2 mars et le lundi 4 avril 2022 inclus.

Et la politique est claire : si la ponctualité est inférieure à 80 % pendant trois à cinq mois sur une ligne, les usagers seront remboursés d'un demi-mois. Si le souci de ponctualité dure entre six à neuf mois, ils pourront être remboursés de l'équivalent d'un mois entier d'abonnement. Et jusqu'à un mois et demi si le problème persiste plus longtemps.

A noter qu'il peut se passer «environ trois semaines» entre une demande finalisée et validée par Ile-de-France Mobilités et le moment où le virement est visible sur votre compte, explique l'autorité organisatrice des transports en commun dans la région. Et d'ajouter que ce délai pourrait «être plus long s’il y a des justificatifs à vérifier».