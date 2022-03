Présidentielle 2022 : Marion Maréchal s'apprêterait à rallier Eric Zemmour

Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen, s'apprêterait à rejoindre le camp d'Eric Zemmour (Reconquête !).

L'ancienne députée du Front National devrait officialiser son soutien lors du meeting d'Eric Zemmour à Toulon (Var) ce 6 mars, selon les informations du Figaro.

«C'est un vrai tournant, car son soutien imminent va symboliser et annoncer la réussite de l'union des droites après quarante années de cordon sanitaire», a assuré un proche d'Eric Zemmour.

Le candidat à l'élection présidentielle n'a pas confirmé ce ralliement. Mais «je peux vous dire que je le souhaite, je l'accueillerai les bras ouverts, parce que c'est une amie de longue date, une femme remarquable», a-t-il indiqué sur CNEWS.

Marine Le Pen «attristée »

Plus conservatrice que Marine Le Pen sur les questions sociales et plus libérale en économie, Marion Maréchal avait déjà affirmé en janvier qu'elle «penchait pour Eric Zemmour» mais qu'il y avait aussi «un sujet familial» avec sa tante.

«Cela m'attriste personnellement et ça me plonge dans un abîme de perplexité politiquement», a réagi Marine Le Pen sur BFMTV. «Je suis la seule à pouvoir gagner face à Emmanuel Macron.» La candidate du Rassemblement National est en deuxième position dans les sondages, avec 18% d'intentions de vote contre 12% pour Eric Zemmour, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS.

Quatre eurodéputés proches de Marion Maréchal ont déjà rejoint la campagne d'Eric Zemmour. Cette dernière, aujourd'hui retirée de la vie politique, continue de prendre régulièrement la parole sur plusieurs sujets.