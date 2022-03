Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon en meeting à Lyon aujourd'hui

Fort de ses 500 parrainages qui lui assurent sa candidature à l’élection présidentielle d'avril, Jean-Luc Mélenchon continue sa tournée de France et se rend à Lyon ce dimanche pour un grand meeting à La Croix Rousse.

Ce rassemblement de l’Union populaire a lieu en plein air à partir de 15h30 sur l’Esplanade du Gros Caillou, à cheval entre le 1er et le 4e arrondissement de Lyon. Des quartiers qui sont un véritable bastion politique de Jean-Luc Mélenchon : en 2017, 35,35% des électeurs du 1er arrondissement avaient voté pour l’Insoumis en chef au premier tour, et 25,35% pour le 4e arrondissement. C’est également à Lyon qu’il avait donné son premier meeting à hologramme, qui était retransmis en direct à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), en février 2017.

Il s’agit du premier meeting du candidat depuis l’annonce par le Conseil constitutionnel de ceux officiellement admis pour la course à l’Élysée. Jean-Luc Mélenchon doit chercher à remobiliser sa base, après une semaine pendant laquelle les médias se sont concentrés sur la guerre en Ukraine, et alors que ses positions et anciennes déclarations sur le président russe Vladimir Poutine ont été remises sur la table.

A noter que le quartier historique de La Croix Rousse avait déjà été choisi par d’autres candidats à la présidentielle, notamment par Christiane Taubira, qui avait annoncé sa candidature depuis cette colline lyonnaise. Cette dernière a depuis jeté l’éponge et s’est retirée de la course à l’Élysée. Fin janvier, c’est Yannick Jadot qui organisait également un grand rassemblement dans la capitale des Gaules.

Jean-Luc Mélenchon est pour l’heure crédité de 11% des voix au premier tour, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, et reste en cinquième position derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen en meeting hier dans le Gard, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Il reste cependant le candidat de gauche qui parvient à fédérer le plus d’électeurs derrière lui.