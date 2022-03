Ce qu’il faut retenir du premier déplacement de candidat d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a effectué lundi 7 mars son premier déplacement en tant que candidat à sa réélection. Voici ce qu’il faut retenir de son allocution à Poissy.

«Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie»

Emmanuel Macron a tenu à préciser la position de la France et de l’Union européenne dans le conflit russo-ukrainien. «D’abord nous avons tout fait pour éviter cette guerre» a déclaré le tout nouveau candidat avant d’ajouter «nous ne sommes pas en guerre Russie», coupant court à la polémique engageait par son ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qui avait déclaré que la France livrait «une guerre économique et financière totale à la Russie».

Si l’invasion de l’Ukraine par la Russie a débuté le 24 février dernier malgré les efforts diplomatiques de la France et des membres de l’Union européenne et de l’OTAN, Emmanuel Macron estime qu’il ne faut pas relâcher les efforts pour atteindre la paix.

Une annonce de candidature dans la moyenne de la Ve République

Interrogé sur sa candidature tardive, Emmanuel Macron s’est défendu d’être dans la moyenne des autres présidents qui l’ont précédé durant la Ve République. «Ce qui est difficile, c’est d’être à la fois président et candidat. Moi qui ai défendu le ‘en même temps’ je constate que celui-là est compliqué», déclare-t-il pour expliquer son choix de date d'annonce.

«Tous mes prédécesseurs qui se sont réengagés dans une campagne l’ont fait très tardivement. Je ne suis pas une exception à la règle, je crois même que je me présente un peu plus tôt que le général de Gaulle et le président Mitterrand et que les présidents Sarkozy et Chirac l’avaient fait peut-être quelques jours avant moi" a-t-il poursuivi.

Un nouvelle méthode avec un programme en quatre actes

Ce premier déplacement de campagne a également été l’occasion pour Emmanuel Macron de présenter son programme pour cette élection présidentielle de 2022. Un programme qui changera de forme cette fois-ci et se présentera sous la forme de quatre grands pactes. Un pacte européen, un pacte entre générations, un pacte productif et un pacte républicain.

Une nouvelle façon de porter un programme qu’Emmanuel Macron porte pour permettre une plus grande clarté des mesures mais aussi une intégration des Français au-delà de la campagne mais aussi tout au long du mandat. Le président sortant estime que cette nouvelle méthode lui permettra de «réussir à faire ce que je n’ai pas réussi à faire ou à imaginer durant ce mandat.»

La fin de la redevance audiovisuelle

Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de supprimer la redevance audiovisuelle. Une mesure défendue par d’autres candidats mais qui est pour Emmanuel Macron avant tout une question de cohérence politique. «On supprimera des impôts qui restent : la redevance télé en fait partie. C’est 137 euros environ en moyenne. C’est cohérent avec la suppression de la taxe d’habitation. Il faut aller au bout.»

Emmanuel Macron ne participera pas à un débat avant le premier tour

Certains candidats le réclamaient, Emmanuel Macron tranche la question, pour lui c'est non. Le président sortant ne participera pas à un débat avec ses adversaires politiques avant le premier tour.

Une décision que le candidat-président justifie : «aucun président en fonction qui se représentait ne l’a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment. Je ne me dérobe pas au débat et plutôt que de faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu’ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c’est ce que je leur dois.»