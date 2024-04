«Nous allons sauver l'Amérique» : Donald Trump utilise l'éclipse solaire pour son affiche de campagne

La rare éclipse solaire visible dans le ciel du continent américain ce lundi 8 avril, a été l’occasion rêvée pour Donald Trump de s'approprier l'événement et de promouvoir sa campagne électorale.

Saisir une opportunité lorsqu’elle arrive, Donald Trump l’a bien compris. Le candidat à la présidentielle américaine a profité de l’éclipse solaire totale, qui a plongé notamment plusieurs zones du Mexique, des États-Unis et du Canada dans le noir quelques instants ce lundi 8 avril, pour promouvoir sa campagne.

Il a donc publié sur son réseau, Truth Social, une bande-annonce autour de l’événement céleste, en mettant en scène sa propre image. Ainsi, dans la vidéo, ce n’est pas la Lune qui vient se placer devant le Soleil, mais le profil de Donald Trump, suivi de son célèbre slogan «Nous sauverons l’Amérique et la rendrons grande à nouveau» («We will save America and make it great again»).

Cette éclipse totale a été la 15e depuis le début du 21e siècle, la dernière en date remontant au 4 décembre 2021.

Le phénomène a d'abord été visible sur la côte Pacifique du Mexique à 20h07, heure de Paris, avant de continuer sa trajectoire sur 15 États américains, du Texas au Maine, en passant par l’Ohio, avant de s’achever dans l’est du Canada.

Au total, le cheminement de la Lune devant le Soleil a duré une heure et demie, laissant ainsi apparaître une éclipse totale de quatre minutes et vingt-huit secondes.