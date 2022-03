Guerre en Ukraine : Florian Philippot qualifie les Ukrainiens de «nazis»

Comme le fait Vladimir Poutine pour justifier la guerre en Ukraine, Florian Philippot, ancien député européen a qualifié les Ukrainiens de «nazis».

Le président du mouvement Les Patriotes a également fustigé Emmanuel Macron, l’accusant «de profiter de la guerre» et de «maltraiter son peuple».

Pour rappel, Vladimir Poutine a justifié l’invasion russe en Ukraine pour «dénazifier» le pays et en désignant notamment le président Volodymyr Zelensky de chef d’un «gang de drogués et de néo-nazis».

- Je refuse d’idolâtrer le président ukrainien et les nazis d’Ukraine



- Je refuse le garde-à-vous derrière Macron qui ment, maltraite son peuple et veut cyniquement profiter de la guerre !



- Nécessité de dissoudre l’OTAN et de chercher vraiment, enfin, la paix, pas pour de faux !

— Florian Philippot (@f_philippot) March 4, 2022