Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky aurait échappé à 3 tentatives d’assassinat

Suivant une information du journal britannique The Times, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, aurait échappé à au moins trois tentatives d’assassinat commanditées par Moscou, la semaine dernière.

La Russie a mis ses menaces à exécution depuis le 24 février dernier, et l’Ukraine est désormais le tableau d’une triste guerre. À sa tête, Volodymyr Zelensky tente malgré tout de défendre sa patrie.

Et alors que la semaine dernière il n’hésitait pas à s’afficher dans une vidéo pour prouver qu’il n’avait pas fui son pays, le Kremlin a fait de lui sa cible numéro un à éliminer.

C'est ainsi que, d'après le Times, deux équipes lourdement armées auraient eu pour mission d’abattre le président Ukrainien. Et il ne s’agit pas de n’importe quelle force, puisque la première arrive tout droit de Tchétchénie sous les ordres de son président Ramzan Kadyrov, qui est également un fervent soutien du président russe, Vladimir Poutine.

President Zelensky has survived at least three assassination attempts in the past week, The Times has learnt https://t.co/YVnDRCxytk

— The Times (@thetimes) March 4, 2022