Vacances d'été : La SNCF ouvre ses ventes de billets de train

Il est temps de penser à réserver ses vacances d’été. La SNCF a ouvert, ce mercredi 9 mars, ses réservations pour la période estivale.

Depuis ce matin, il est possible de réserver ses billets pour des voyages à travers l’Hexagone dès le 2 juillet et jusqu’au 28 août, en TGV Inoui et en Intercités. La réservation de billets Ouigo est par ailleurs accessible pour toute la période estivale et jusqu’au 10 décembre. Comme chaque année, les premiers arrivés bénéficieront des meilleurs tarifs.

Il y a forcément un train @TGVINOUI, @OUIGO ou @Intercites sur lequel compter pour voyager cet été. — SNCF (@SNCF) March 9, 2022

Réservables jusqu'à six mois à l'avance, les billets pour des séjours en Europe sont également mis en vente jusqu'au 8 septembre 2022 pour une escapade en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne et jusqu'au 28 août pour la Belgique et le Luxembourg. L'occasion notamment de partir dès 49 euros pour Milan et Francfort depuis Paris, ou dès 39 euros à Barcelone depuis Montpellier.

Des départs au printemps

Pour ceux qui envisagent de s'évader au printemps, la SNCF propose, par ailleurs, 13 millions de billets à 49 euros maximum jusqu’au 21 juin, rapporte de son côté le Parisien. Il sera par exemple possible de partir à cette période à la Rochelle, dès 39 euros, à Nantes et Lyon à partir de 19 euros, ou encore à Limoges dès 15 euros, comme l'indique la SNCF sur son site.