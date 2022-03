Episode cévenol : l'Aude et l'Hérault en vigilance orange pluie-inondations

De fortes pluies devaient s'abattre sur plusieurs départements du Sud de la France, à compter de ce vendredi 11 mars. Un nouvel épisode cévenol, ou méditerranéen, devait en effet débuter dans la soirée pour durer jusqu'à ce dimanche 13 mars, à minima.

Une vigilance orange «pluie-inondations» a d'ailleurs été lancée dans deux départements du pays : l'Aude (11) et l'Hérault (34). Un épisode méditerranéen y est même anticipé jusqu'à lundi.

Selon Météo France, «l'activité se renforcera en soirée et persistera la nuit suivante, donnant d'importants cumuls sur le relief cévenol».

Les cumuls pourraient dépasser les 400 mm sur les reliefs cévenols, détaille de son côté le quotidien régional Ouest France. Dans l’Hérault, jusqu’à 180 mm sont attendus en plaine et 80 à 120 mm sur la zone littorale.

Outre l'Aude et l'Hérault, le Gard, et les Pyrénées-Orientales devraient également être touchés. Ces pluies pourraient également persister sur le Roussillon jusqu’à lundi ou mardi mardi matin.

Un épisode météorologique intense

Ce phénomène, que les météorologues appellent «épisode cévenol» se produit le plus souvent dans la région des Cévennes, cette chaîne montagneuse faisant partie du Massif central, située entre les départements de la Lozère, du Gard et de l'Hérault.

Il s'agit généralement d'épisodes orageux très violents et fortement localisés. Ils sont accompagnés le plus souvent de pluies diluviennes, allant jusqu'à plus de 200 mm de précipitations en 24 heures. Cet épisode météorologique intense entraîne dans une grande partie des cas des inondations.