Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon dévoile le chiffrage de son programme

Des promesses et des chiffres. Le prétendant de La France insoumise (LFI) à l'Elysée, Jean-Luc Mélenchon, va détailler aujourd'hui, samedi 12 mars, le chiffrage de son programme présidentiel.

Pour l'occasion, le candidat LFI ne prévoit pas de rassemblement à proprement parlé, mais plutôt une émission en direct sur ses réseaux sociaux.

Suivant les informations disponibles hier soir, celle-ci doit se faire aujourd'hui au pavillon Chesnaie du Roy, dans le parc floral de Paris (12e arrondissement).

Après s'être rendu à la marche parisienne pour le climat à 14 h, Jean-Luc Mélenchon a prévu pas moins de trois heures, en fin d'après-midi, pour présenter en détail le chiffrage de son programme.

Les grands sujets économiques passés au crible

De 17 h à 20 h, économistes, experts et parlementaires du ou proche du parti présenteront ainsi à la suite différents thèmes tels que le pouvoir d’achat, la fiscalité du patrimoine et des entreprises, les impôts, l'éducation, la jeunesse, la santé, la sécurité ou encore la protection de la planète.

Jean-Luc Mélenchon, lui, clôturera le bal en faisant face à quatre journalistes spécialisés en économie. Une prestation qui devrait être à coup sûr scrutée également du côté de ses adversaires, prêts à relever le moindre faux-pas.

Et pour cause : le candidat Insoumis, crédité en moyenne de 11 % des intentions de vote, est à ce jour le mieux placé à gauche dans la course à la fonction suprême.

Le vent en poupe dans une gauche moribonde, il se rapproche ainsi de plus en plus de la candidate Les Républicains Valérie Pécresse et de l'homme fort de Reconquête Eric Zemmour, donnés au coude-à-coude entre 11 et 13 %.

Pour tenter de convaincre les électeurs, Jean-Luc Mélenchon a déjà indiqué vouloir mettre en place une «révolution fiscale», dans le but, de «rendre l’impôt plus juste», d'après Les Echos, le journal économique ayant eu accès à son projet fiscal définitif.

Le candidat insoumis envisage également de rétablir l’impôt sur la fortune supprimé en 2017 par Emmanuel Macron et veut modifier le barème de l’impôt sur le revenu pour le rendre plus progressif, en le découpant en quatorze tranches contre cinq actuellement.

Autant de propositions qui ont un certain coût - ou un coût certain - mais dont on peut raisonnablement penser qu'elles seront ardemment défendues, lorsqu'on se souvient qu'en 2017, le même exercice avait duré plus de cinq heures.