«Il ne faudrait pas que tu disparaisses toi aussi» : la curieuse menace de Cédric Jubillar à une amie de Delphine

Une amie de Delphine Jubillar, l'infirmière disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn), s’est confiée sur ses rencontres avec l’époux, Cédric.

Le 4 février 2021, l’amie de la femme de 33 ans s’est rendue chez le peintre-plaquiste de 34 ans qui l’avait invitée car «il avait su qu’avec le groupe des amies de Delphine nous souhaitions nous constituer partie civile», a-t-elle confié à la Dépêche.fr.

La femme a décrit un homme méfiant qui a «tout de suite demandé que je lui remette mon téléphone portable pour éviter d’hypothétiques enregistrements».

Alors que Cédric la conduisait vers le sous-sol et qu’ils descendaient l’escalier en colimaçon, le trentenaire lui a alors lancé «il ne faudrait pas que tu disparaisses toi aussi». Des propos qui ont surpris l’amie de Delphine, qui n'a pas non plus été très étonnée car elle connaît «les frasques» de l’époux, a ajouté le média local.

«un peu par dérision, un peu par lassitude»

La femme a également partagé une autre scène, qui s’est déroulée quelques mois plus tard au lac de Cagnac-les-Mines. Alors qu’un pêcheur a attrapé un poisson et tentait de le maîtriser avec ses mains, Cédric a glissé à l’oreille de la femme «c’est une technique d’étranglement».

Interrogés par le quotidien régional, les avocats de Cédric Jubillar ont rappelé que ces faits ne font pas de leur client «un tueur en puissance». L’entourage de l’accusé a également assuré que c’était sa manière de se défendre et de jouer avec cette étiquette d’assassin qu’on lui collait, «un peu par dérision, un peu par lassitude».

Ce mardi, les avocats de Cédric Jubillar étaient entendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse pour une nouvelle demande de mise en liberté de leur client, accusé du meurtre de son épouse Delphine. La quatrième en neuf mois.

A l'issue de l'audience, le parquet général a requis son maintien en détention et une décision sera rendue le 22 mars.

Le peintre-plaquiste de 34 ans, écroué depuis le 18 juin 2021, nie toute implication dans la disparition de sa femme dont le corps n'a pas été retrouvé.