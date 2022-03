Présidentielle 2022 : Ce qu'il faut retenir du programme présenté par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, président et candidat à l’élection présidentielle, a déployé ce jeudi son projet pour les cinq prochaines années, s’il est maintenu par les Français à l’Elysée. Voici ce qu’il faut retenir.

Après s’être félicité sur la baisse du chômage, des impôts ou des émissions de gaz à effet de serre, le président sortant a expliqué que son projet repose sur trois «convictions» : un retour à la «souveraineté populaire», avoir «confiance dans le progrès» et «l’humanisme». Il s’agit du socle de sa vision, a-t-il avancé, en estimant que son programme coûtera 50 milliards d'e'uros par an.

«Faire de notre pays une nation plus indépendante, dans une Europe plus forte»

Emmanuel Macron a expliqué vouloir rendre la France plus indépendante, en arrêtant de déléguer certaines choses. La loi de programmation militaire permettra 50 milliards d’investissement dans la défense d’ici à 2025. Face à de nouveaux types de conflits (spatial, cyber…), il faut réinventer une armée complète et adaptable, capable d’affronter une guerre de haute intensité, a-t-il estimé.

Le service national universel doit être généralisé, pour servir de pacte entre les armées et la nation et le nombre de réserviste sera doublé. Un plan de mobilisation civil sera créé, avec un recensement des compétences des Français souhaitant être mobilisés en cas de crise grave, ainsi que pour les entreprises.

Le service civique doit aussi être généralisé, pour augmenter les compétences des jeunes et renforcer l’engagement auprès de la société.

Les jeunes agriculteurs aidés, le mix énergétique nucléaire/éolien encouragé

Le candidat-président a également vanté l’indépendance agricole. La transition démographique de ce secteur doit être prise en main, a-t-il estimé, avec une loi permettant l’installation des jeunes exploitants, complétée par un plan européen spécifique sur la production de protéines et sur l’augmentation de la production alimentaire à l’échelle du continent.

Il a ensuite abordé l’importance de «l’indépendance productive» des entreprises, avec un investissement de 30 milliards d’euros dans les secteurs d’avenir (numérique, nucléaire, intelligence artificielle…). Une stratégie d’indépendance énergétique doit aussi voir le jour, permettant dans le même temps d’arriver à la neutralité carbone d’ici à 2050. Les prix de l’électricité doivent être réformés, pour sortir de leur lien avec ceux du gaz, a-t-il indiqué. Six réacteurs nucléaires, puis huit autres, seront construits. Dans le même temps, le solaire et l’éolien continueront à être mis en place dans le pays. Ce mix énergétique permettra d’assurer l’indépendance énergétique du pays sur le long terme, de façon décarbonnée.

700.000 logements par an devront être rénovés. Des véhicules électriques abordables doivent être accessibles, avec des possibilités de leasing, par exemple, pour permettre aux plus modestes d’y avoir accès.

Des filières industrielles 100% françaises doivent être développées, sur l’automobile électrique, le solaire et l’éolien, a appuyé Emmanuel Macron.

Plein emploi, retraite à 65 ans, RSA conditionné

«L’indépendance culturelle et informationnelle» de la France devra aussi être garantie, a-t-il ajouté. Contre les ingérences, des états généraux de l’information seront lancés au niveau européen, pour défendre la liberté du secteur et lutter contre sa manipulation. Un metaverse européen doit être bâti, pour ne pas dépendre d’acteurs anglo-saxons ou chinois, pour protéger la liberté de créer des auteurs européens.

Le savoir, les compétences, le travail devront aussi servir à atteindre l’indépendance, avec l’accent mis sur la recherche (25 milliards d’euros d’investissement sur 10 ans). L’autonomie des universités françaises doit être encouragée, pour leur permettre d’atteindre les meilleurs niveaux internationaux.

Les besoins en compétence devront être définis à l’échelle des territoires, afin de les alimenter par la formation. Une réforme du lycée professionnel est prévue, pour aller vers l’excellence et s’ouvrir davantage sur l’entreprise, des filières courtes et professionnalisantes seront développées à l’université, et la formation professionnelle devra être liée aux besoins.

Il faudra aussi travailler plus, via le plein emploi et la réforme des retraites. Pour le premier axe, la simplification du dialogue social doit se poursuivre, avec une assurance chômage qui doit s’adapter aux conditions du marché de l’emploi. Pôle emploi sera transformé en «France travail», pour mettre en commun toutes les compétences territoriales en un seul lieu d’accompagnement (bilan de compétence, formations, retour au travail…).

Le RSA sera réformé pour devenir un revenu d’activité. Ses bénéficiaires devront consacrer 15 à 20h par semaine pour retourner vers l’emploi (insertion, formation…). Les 18-25 ans resteront en dehors de ce système.

Emmanuel Macron a affirmé vouloir le plein emploi d’ici à 5 ans.

Concernant la retraite, son accessibilité sera décalée progressivement vers 65 ans, tout en prenant en compte les spécificités de chacun (pénibilité, etc.). Les carrières longues seront repensées et le chômage des séniors devra être combattu. La pension minimale des retraitées sera de 1.100 euros.

«Une société plus unie»

Le président sortant s’est engagé à continuer à se battre contre les inégalités. Il veut les prévenir «à la racine», via la protection de l’enfance (notamment contre les nouveaux usages des écrans ou le harcèlement), le handicap (avec un contrat de 35h proposé aux accompagnateurs, qui pourront suivre les enfants en périscolaire) et l’égalité femmes-hommes (violences intrafamiliales, égalité salariale, accompagnement des familles monoparentales et santé féminine).

Deux «immenses chantiers» ont aussi été abordés par Emmanuel Macron : l’école et la santé. Sur le premier thème, il dit vouloir faire que les enseignants soient mieux reconnus, avec une augmentation des rémunérations en échange de nouvelles missions (remplacement des professeurs absents, suivis individualisés des élèves, formation vers les nouveaux outils), de nouvelles organisations pour les établissements et plus de transparence pour les élèves et les parents (rendre public les résultats des évaluations menées sur l’éducation).

Les fondamentaux, notamment les mathématiques, devront être remis au centre de l’enseignement, de même que le français ou le sport, avec 30 minutes obligatoires par jour.

Lutte contre les déserts médicaux, aides sociales regroupées et versées automatiquement

A propos de la santé, la stratégie de prévention doit être renforcée (cancer, obésité, hyperactivité, dyslexie…) et la réforme de réorganisation de l’hôpital sera poursuivie.

Pour lutter contre les déserts médicaux, les paramédicaux (infirmiers, assistants) seront mobilisés pour libérer du temps au médecin, afin qu’ils puissent le réinvestir auprès des patients. La téléconsultation doit être développée, une quatrième année d’internat pour les médecins généraux est envisagée.

Emmanuel Macron a tenu à détailler des mesures pour les plus précaires, avec la «solidarité à la source». Les aides seront simplifiées, pour que chaque personne devant les toucher soit sûre de ne pas être oubliée. Cela doit aussi permettre de lutter contre les fraudeurs.

Pour les mères célibataires, un droit à la garde d’enfant opposable sera mis en place. L’allocation de soutien pour celles-ci sera augmentée de 50%, à 174 euros par enfant.

15 milliards d'euros d'impôts par an en moins

Les droits de succession seront allégés, avec une augmentation de l'abattement en ligne directe, mais aussi en ligne indirecte (hors enfants). La redevance pour l’audiovisuelle sera supprimée. Il a affirmé qu’en cas de réélection, il souhaitait faire baisser les impôts de 15 milliards d’euros par an.

Le compte épargne temps universel sera réformé, afin qu’il puisse être conservé durant toute une carrière (même en changeant d’entreprise) et être monétisé (les jours conservés seront transformés en argent en cas de demande).

50.000 infirmiers et aides-soignants seront recrutés pour les Ehpad et les contrôles dans ces établissements seront renforcés.

«Le pacte républicain»

La loi contre le séparatisme sera poursuivie, avec le contrôle des mosquées, de leur financement, de la formation des imams, etc.

La modernisation de la police devrait également continuer. Les amendes forfaitaires seront développées, des forces d’intervention dans les quartiers seront mises en place, 15.000 «cyber patrouilleurs» seront recrutés, a énuméré Emmanuel Macron.

Concernant l’immigration, l’asile et le droit de séjour seront revus, avec une obligation de quitter le territoire immédiate en cas de refus de ces procédures. Les pays refusant de reprendre leurs citoyens verront leur nombre de visas diminuer.

Un examen de français pour les titres de séjour de plus de 4 ans

L’intégration républicaine doit être renforcée, via l’apprentissage de la langue et le travail. Les titres de séjour des personnes troublant l’ordre public ne seront pas prolongés et un examen de français et un engagement d’insertion professionnelle sera nécessaire pour obtenir un titre de plus de quatre ans.

Le candidat à sa réélection veut augmenter de 30% le budget de la Justice, 8.500 magistrats et personnels seront recrutés, afin de réduire les délais et assurer l’effectivité des peines.

Pour lutter contre les discriminations, des tests seront menés dans toutes les entreprises de plus de 5.000 employés.

Concernant les institutions, Emmanuel Macron s’est prononcé pour un exécutif et un Parlement forts. Il prône la proportionnalité.

Les projets pour les Outre-mer, la politique maritime, les forêts seront détaillés à un autre moment de la campagne, a par ailleurs tenu à préciser Emmanuel Macron.