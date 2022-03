JO 2024 : Paris lance son «olympiade culturelle», un peu plus de 2 ans avant l'événement

A deux ans, quatre mois et neuf jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la municipalité parisienne a présenté son projet d'«olympiade culturelle», qui porte l'ambition de produire dès cet été des spectacles et autres performances artistiques en lien avec le sport. Un premier appel d'offres a été lancé ce mercredi 16 mars.

«Il s’agit de faire en sorte que les arts et les sports puissent dialoguer de manière à emmener ceux qui habitent la ville hôte dans une dynamique [...] afin préparer ce bel événement [que sont les Jeux Olympiques de Paris 2024]», a ainsi expliqué Carine Rolland ce mercredi.

L'adjointe à la mairie de Paris chargée de la culture a évoqué «un sujet très réjouissant», alors que la culture combinée au sport doit contribuer selon elle à «fédérer et nouer des liens».

Pour faire vivre l'Olympiade culturelle à @Paris, la Ville de Paris lance deux appels à projets pour les structures culturelles. cc @Anne_Hidalgo @PierreRabadan @JacquesGalvani @Paris2024 pic.twitter.com/p2PPBRL1p0 — Carine Rolland (@carine_rolland) March 16, 2022

Concrètement, la municipalité va donc lancer deux appels à projets – le premier ce mercredi et le second plus tard cette semaine – ouverts à tous ceux, artistes comme lieux culturels, qui souhaiteraient «proposer toute sorte de créations artistiques pour faire dialoguer art et sport».

Des animations de rue dès cet été

Doté d'un million d'euros, le premier appel à projets – accessible sur le site du Carreau du Temple – s'adresse donc à tous ceux qui voudraient organiser des spectacles de rue, d'arts visuels ou encore de danse cet été à Paris. Il sera clôturé le dimanche 24 avril prochain, avant qu'un jury ne sélectionne les meilleurs projets, pour un démarrage des animations prévu «autour du 23 juin», précise Carine Rolland.

Si aucun cahier des charges précis n'a été communiqué, l'adjointe chargée de la culture a tout de même demandé à ce que ces représentations artistiques se déroulent «plutôt en plein air» et soient capables de «cohabiter avec tous les événements» déjà organisés l'été, tels que «Paris Plages» ou encore «Paris l'été»...

Des artistes en résidence

L'autre appel d'offres – ouvert du 19 mars au 18 mai sur le site de la ville – consiste à créer «des résidences artistiques» à partir du mois de septembre dans pas moins de 12 gymnases municipaux, et ce, pour des périodes pouvant aller de 3 à 9 mois, en vue de proposer des activités communes avec ces lieux.

Des lieux qui restent «à identifier», admet l'élue, qui souligne qu'ils pourraient très bien se trouver «à Paris comme en Seine-Saint-Denis», autre territoire des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'«olympiade culturelle» étant conjointement financée par la Ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis et Paris 2024.

Un projet d'autant plus important que l’Olympiade culturelle «fait partie» au même titre que l’organisation des compétitions sportives «des éléments à livrer par chaque Comité d’organisation des Jeux», relève le comité d'organisation de Paris 2024.

Et Carine Rolland d'invoquer l'héritage de Pierre de Coubertin, pour qui l'esprit olympique incluait le sport mais aussi la pratique des arts. A savoir que de 1912 à 1948, des compétitions artistiques étaient même au programme des Jeux Olympiques.