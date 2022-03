Grève RATP : quelles prévisions de trafic pour le vendredi 25 mars ?

A la suite d'un préavis de grève des organisations syndicales pour la journée du vendredi 25 mars, la RATP prévoit «un trafic normal sur le réseau RER» et «quasi normal sur Métro». En revanche, le trafic sera «fortement perturbé» sur le réseau de surface, qui concerne notamment les Bus et Tramways de Paris.

Selon les prévisions établies à quarante-huit heures, les perturbations dans la capitale et en Ile-de-France devraient ainsi être bien moins importantes que lors de la première journée de grève du 18 février.

Cette précédente journée de mobilisation avait en effet vu la quasi-totalité des lignes de métro fermer ou fonctionner seulement aux heures de pointe.

Reste que pour ce nouveau round, le mouvement de grève, qui portait initialement sur les salaires, est venu se greffer à une autre journée de revendication contre l'adaptation à l'ouverture à la concurrence.

Dans le métro, le trafic sera «quasi normal», sur les lignes 1, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 14.

En parralèle, le trafic des lignes 2, 7, 8, 9 et 13 subira de «légères perturbations».

Concernant le RER A et B en zone RATP, le trafic restera, là aussi «normal».

