Météo : l'hiver va faire son retour cette semaine

Le froid s'apprête à refaire surface en France. Alors que le soleil et les températures douces ont fait leur apparition la semaine dernière, la fin du mois de mars pourrait s'avérer beaucoup moins clémente.

En effet, comme l'indique La Chaîne Météo, l'air polaire pourrait faire son retour en France à partir de jeudi.

Un phénomène qui devrait faire chuter les températures.

Profitez bien de la #douceur_printanière de lundi et mardi ! Car à partir de jeudi, de l'#air_polaire va plonger sur la #France et faire chuter les températures ! L'hiver sera de retour en fin de semaine, avec du #froid et des #giboulées jusqu'en plaine ! pic.twitter.com/asUtJFJwbc

