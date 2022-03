Sevran : «Cette violence n’est pas acceptable et elle fait plus de mal à ceux qui vivent dans ces quartiers», souligne Fabien Roussel

Invité de La Matinale de CNEWS ce lundi 28 mars, Fabien Roussel, candidat PCF à l’élection présidentielle, est revenu sur les violences qui ont éclaté à Sevran, après la mort d’un homme tué par un policier de la BAC.

Evoquant «un drame», il a lancé un appel au calme et à l’arrêt des violences.

« D’abord, il y a un drame, puisqu’un jeune homme de 32 ans a perdu la vie, dans des circonstances à éclaircir. Il faudra que la justice fasse toute la lumière», a souligné dans un premier temps Fabien Roussel. Il a notamment adressé ses «pensées», à la famille de la victime.

Pas de violence acceptable

Dans un second temps, le candidat a condamné les échauffourées, qui ont éclaté à Sevran, mais aussi à Aulnay-sous-Bois. «Il n’y a pas de violence que l’on pourrait, excuser, justifier», a-t-il ainsi affirmé.

Et de poursuivre : «Franchement s’en prendre à des bus, incendier des véhicules qui appartiennent à des familles, des hommes, des femmes, qui gagnent certainement peu et qui ont besoin pour aller travailler, c’est s’en prendre à soi-même, c’est se tirer une balle dans le pied». «Cette violence n’est pas acceptable et elle fait plus de mal à ceux qui vivent dans ces quartiers», a martelé le candidat PCF à l’élection présidentielle.

Les violences ont éclaté à Sevran et Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour la deuxième nuit consécutive, après le décès d’un trentenaire, touché par le tir d’un policier qui tentait de l’interpeller. L’IGPN (Inspection générale de la police nationale) a été saisie de l’enquête ouverte.