Seine-Saint-Denis : les bus ne circulent plus la nuit, après les violences à Aulnay et Sevran

Les bus ne circuleront plus la nuit dans le nord de la Seine-Saint-Denis (93). Une décision radicale prise par Transdev, à la suite de plusieurs nuits d'émeutes survenues à Aulnay-sous-Bois et Sevran, notamment dans la nuit de dimanche à lundi durant laquelle un bus du réseau a été incendié.

Au total, les 25 lignes de bus du réseau Transdev TRA – qui desservent pas moins de 24 communes de Seine-Saint-Denis dont Le Raincy, Gagny, Montfermeil, Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Drancy, Bobigny, Bondy, La Courneuve, Sevran, Dugny, Villepinte ou encore Livry-Gargan – sont concernées. Soit près de 900 points d'arrêt desservis.

Des bus déviés et des horaires restreints

Par mesure de précaution et en attendant que la situation s'améliore, l'intégralité des bus du réseau ne circulent plus à partir de 20h tous les soirs, et les chauffeurs sont invités à déposer leur véhicule dans l'un des 3 dépôts du groupe, jusqu'à la reprise à 4h du matin. Une mesure exceptionnelle qui devrait durer au moins jusqu'à ce mercredi, alors qu'une réunion interne doit se tenir à ce sujet.

En parallèle, les lignes qui desservent le quartier des Beaudottes à Sevran, ainsi que la cité des 3.000 à Aulnay-sous-Bois ont quant à elles été déviées. Une déviation mise en place de jour comme de nuit dès les premiers heurts samedi et qui «restera en vigueur jusqu’à mercredi inclus», selon Jérôme Garnier, directeur général de Transdev, interrogé par Le Parisien.

Une décision qui fait suite à l'incendie d'un bus Transdev de la ligne 609 (Villepinte-La Courneuve) dans la nuit de dimanche à lundi, à Aulnay-sous-Bois, après avoir été subtilisé par des jeunes. Si le chauffeur a eu le temps de s'échapper avant que son bus soit volé, il est resté profondément choqué par l'événement.

Pour rappel, ces épisodes de violences urbaines font suite à la mort samedi de Jean-Paul, dit «JP», un habitant du quartier des Beaudottes à Sevran. Visé par un tir d'un policier alors qu'il se trouvait au volant d'une fourgonnette volée, ce père de 4 enfants est décédé des suites de ses blessures.

Un meurtre selon les habitants de son quartier, qui crient à l'injustice. Depuis, chaque nuit, des incendies, des dégradations et autres violences sont commis à Sevran, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France. Dans la soirée de lundi à mardi, 13 personnes, dont 5 mineurs, ont été interpellées.