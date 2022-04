Présidentielle 2022 : Marine Le Pen réduit l'écart avec Emmanuel Macron

Le premier tour de l’élection présidentielle approche à grand pas et l’écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se resserre. Le baromètre OpinionWay pour CNEWS de ce vendredi 1er avril indique ainsi que le président sortant est en légère baisse, tandis que la candidate du Rassemblement national continue de progresser. Jean-Luc Mélenchon, lui, conforte sa troisième position.

Emmanuel Macron (LREM) reste malgré tout en tête, avec 27 % d'intentions de vote au premier tour du 10 avril prochain, soit un point de moins que lors de la dernière vague du baromètre OpinionWay.

À l’inverse, la dernière enquête montre Marine Le Pen en légère progression, créditée pour la première fois de 21% des voix (+1 par rapport à la veille). L’écart se creusant donc entre les deux favoris, séparés à date par seulement six points.

Jean-Luc Mélenchon (LFI) semble de son côté bien installé à la troisième place avec 15 % des intentions de vote.

Valérie Pécresse et Éric Zemmour au coude-à-coude

Derrière ce trio de tête, viennent la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, avec 10 % des intentions de vote, (-1) ex-aequo avec le candidat de Reconquête, Éric Zemmour (=).

Arrivent ensuite Yannick Jadot (EELV) à 5 %, Fabien Roussel (PCF) à 4 %, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) à 3 %, puis Jean Lassalle (Résistons) et Anne Hidalgo (PS) avec 2 % chacun. Nathalie Arthaud (LO) et Philippe Poutou (NPA) ferment la marche avec 1 % des voix chacun.

Si le second tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, il opposerait donc Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Dans ce duel, le président sortant pourrait rempiler pour un second mandat avec 54 % des voix contre 46 % pour la candidate du Rassemblement national.

* Baromètre réalisé les 30 et 31 mars sur un échantillon de 1.044 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1.089 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.