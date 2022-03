Emmanuel Macron : ce que l’on sait sur son premier meeting de campagne le 2 avril à La Défense

Le samedi 2 avril prochain, Emmanuel Macron tiendra son premier meeting de campagne. L'événement se déroulera à La Défense (Hauts-de-Seine), dans la salle Paris La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe avec 40.000 places.

Il s'agira du premier meeting pour le président candidat. En effet, depuis l'annonce de sa candidature début mars, il s'est contenté de rendez-vous publics, à Poissy et Pau notamment.

Ce meeting s'annonce comme l'un des plus gros de la campagne pour l'élection présidentielle, dont Emmanuel Macron reste le grand favori pour le premier et le second tour. Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, le chef de l'Etat serait crédité de 28% d'intentions de vote le 10 avril prochain.

Pour rappel, un premier meeting était envisagé à Marseille début mars. Il avait finalement été annulé, son entourage invoquant les impératifs d'agenda diplomatique du président, lié à la guerre en Ukraine.

Des électeurs récompensés

Afin d'aider à remplir cette salle aux 30.000 places assises, la République En Marche a organisé un concours pour ses adhérents. Il consiste à inscrire le plus de personnes possibles d'ici au 2 avril, date du meeting.

Selon le parti, la règle de ce concours serait «simple». «Vous disposez d'un lien d'invitation qui vous est personnel : envoyez-le à l'ensemble de vos amis, famille, collègues, voisins», a indiqué le parti.

Les 400 personnes qui auront invité le plus de monde seront ainsi les grands gagnants. En ce qui concerne les prix, les cinq premiers remporteront «un moment privilégié et unique après le meeting». Les dix suivants participeront au tournage de la série «Le candidat».

Les autres adhérents gagnants pourront eux bénéficier d'autres récompenses, comme un bon d'achat de 30 euros à la boutique de campagne, un «portrait dédicacé par le candidat», ou encore «une visite du QG avec apéritif convivial en présence de personnalités».