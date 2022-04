Présidentielle 2022 : Éric Zemmour expulsé d’un complexe sportif par le frère de Zinédine Zidane

Le candidat de Reconquête à la Présidentielle, Éric Zemmour, avait prévu de jouer une partie de football, lors de son déplacement à Aix-en-Provence, dans un complexe sportif géré par Noureddine Zidane, le frère de l’ex-international français Zinédine Zidane.

Accompagné de quelques militants tels que Jean Messiha ou encore Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône, Éric Zemmour avait enfilé son short et son maillot de foot et avait commencé à jouer.

Quelques minutes plus tard, Noureddine Zidane, est arrivé en compagnie de trois autres personnes afin de mettre un terme au match et d’inviter le polémiste à «sortir». Le gérant du complexe sportif «Z5» et frère de Zinédine Zidane n’a pas apprécié la présence de nombreuses caméras et a notamment argué «n’être pas au courant de tout ça».

«Veuillez sortir s’il vous plaît, c’est privé ici, il y a une image», a-t-il demandé.

Forcé de quitter le complexe, Éric Zemmour a fustigé la réaction du frère de Zineddine Zidane. «On n’a pas le droit de jouer chez vous, tout est dit», a-t-il réagi.

Le terrain loué au nom d’un soutien local d’Éric Zemmour

«Ça s'appelle du refus de vente», a-t-on critiqué dans l'entourage du candidat à la Présidentielle.

«Ce n'est pas les caméras qui gênaient mais Éric Zemmour. Cela s'apparente à de la discrimination», a ajouté cette même source, assurant ne pas être venu dans cet établissement «pour chercher une polémique».

Le terrain avait été loué au nom d'un soutien local d’Éric Zemmour. Contacté à plusieurs reprises, le complexe Z5 n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.