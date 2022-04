Economie : le groupe de cinéma CGR est mis en vente

CGR, le numéro deux de l'exploitation de salles de cinéma en France est à la recherche d'un nouvel actionnaire. Luc et Charles Raymond, héritiers du président-fondateur, ont décidé de passer la main.

Jocelyn Bouyssy, directeur général du groupe depuis seize ans, s'attèle désormais à trouver un repreneur pour la chaîne de cinéma historique.

Le groupe CGR, avec ses 74 cinémas et ses 708 salles, est le deuxième groupe d'exploitation de salles de cinéma en France, derrière Gaumont-Pathé et devant UGC, et le sixième en Europe. Il est basé à Périgny, dans la banlieue de la Rochelle. A l'origine de ces salles obscures, un homme, Georges Raymond, qui a créé son entreprise de publicité Pro-Ciné en 1966, avant d'acheter son premier cinéma à La Rochelle en 1974. Jusqu'en 1995, le groupe n'était basé que dans le sud-ouest, dans une vingtaine de villes de Tours à Bayonne.

D'entreprise familiale à géant du cinéma français

Jusqu'en 2008, le succès du Méga CGR de la Rochelle a permis au groupe de s'établir sur tout le territoire, à un rythme de quatre multiplexes par an. Aujourd'hui, on retrouve des cinémas estampillés CGR à Freyming-Merlebach (Moselle), Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ou encore Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais). En 2017, CGR a acquis Cap'Cinéma et ajouté 22 établissements supplémentaires à son portefeuille. Ce qui a permis au groupe d'atteindre sa place actuelle de numéro deux du secteur.

CGR a également développé son activité vers la distribution de films, avec la création d'Apollo Films (Presque, Zaï Zaï Zaï Zaï et La Brigade en 2022) et de CGR Events, spécialisé dans les programmations événementielles, notamment les animés japonais (My Hero Academia - World Heroes' Mission et Jujutsu Kaisen 0 cette année). C'est aussi la création des salles ICE (Immersive Cinema Experience), intégrant la technologie Light vibes, pour une expérience de cinéma renforcée. Plus de 3.000 salariés travaillent actuellement pour CGR, incluant les quelques hôtels et fast-foods franchisés Burger King appartenant au groupe.

60 millions de pertes pendant la crise du Covid-19

Tout comme l'ensemble de la filière, les cinémas CGR ont été durement touchés par la crise du Covid-19, avec une fermeture durant plusieurs mois et une interdiction ponctuelle de ventes de produits alimentaires. Selon Sud Ouest, les pertes affichées par le groupe se chiffrent à hauteur de 60 millions d'euros.

En 2020 et 2021, les salles françaises n'avaient enregistré respectivement que 65 et 96 millions d'entrées (dont 11.457.000 pour CGR), contre plus de 200 millions en 2018 et 2019. La concurrence des plates-formes comme Netflix, ou l'arrivée récente de Disney+, tendent à changer les manières de visionner des films.

Dans une interview pour le site Box Office pro, Jocelyn Bouyssy joue la carte de l'optimisme. «Cette crise nous a appris pas mal de choses. On a eu peur d’un changement de modèle économique. On a bien vu l’arrivée des plates-formes, mais il y a la chronologie des médias en France. [...] On s’aperçoit que maintenant, les choses s’autorégulent.»