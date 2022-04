Présidentielle 2022 : Jean Lassalle estime qu’il y a «une dictature» en France

A seulement quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, Jean Lassalle, candidat Résistons, a déclaré que la France était sous un régime de «dictature».

Au micro d’Europe 1 ce lundi matin, le député des Pyrénées-Atlantiques a souligné que la «résistance» était nécessaire pour faire face à «la dictature qui s’est imposée à nous après la démocratie heureuse», et qui «tue impitoyablement, mais en silence». Le candidat estime que les citoyens sont aujourd’hui «privés de débat», et qu’un «sentiment d’angoisse, de peur, d’oppression» s’empare peu à peu des Français.

Jean Lassalle : "La dictature [en France] tue, elle tue impitoyablement et en silence (...) Le peuple peut revenir (...) et il veut choisir (...) Ils ont besoin d'un débat et ils sont privés de ce débat et ça les rend terriblement malheureux" #LassalleEurope1 #Europe1 pic.twitter.com/pAwepu8fJS

