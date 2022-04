Nathalie Arthaud : «Les travailleurs ne demandent pas l’aumône»

Invitée ce matin dans la matinale de CNEWS, Nathalie Arthaud, candidate Lutte Ouvrière à l'élection présidentielle, est revenue sur les aides selon elle «insuffisantes» de l'État concernant les énergies, notamment le prix du carburant.

«Les travailleurs ne demandent pas la charité», a dénoncé la candidate Lutte Ouvrière. Qui a rétorqué, lorsque Laurence Ferrari a évoqué les aides annoncées par l'Etat (chèques énergie, prix du gaz gelés, coup de pouce de 18 centimes par litre de carburant), que ces dernières étaient «insuffisantes».

«Ils travaillent du matin au soir, ils portent la société», a jugé Nathalie Arthaud, citant notamment les aides à domiciles ou les ouvriers de l’agroalimentaire. «Ils veulent pouvoir vivre dignement de leur salaire.»

#Macron qui ose déclarer "je ne me résoudrai jamais à ce que l'on puisse faire des économies au détriment des Français les plus précaires, les plus modestes, tandis que d'autres fraudent, c'est injuste"





Il a fait l'école du rire capitaliste !#MacronArena #presidentielles2022

— Nathalie Arthaud (@n_arthaud) April 2, 2022