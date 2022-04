Nathalie Arthaud sur la guerre en Ukraine : «aucun dirigeant n'est en mesure d'arrêter Vladimir Poutine»

Interrogée sur la guerre en Ukraine dans la matinale de CNEWS ce mardi, Nathalie Arthaud, candidate Lutte Ouvrière à l'élection présidentielle, a estimé qu'«aucun dirigeant international n'est en mesure d'arrêter Vladimir Poutine».

«Mes espoirs reposent dans la population locale qui n'a pas voulu de cette guerre et qui voit aujourd'hui revenir ses morts. Les Russes sont susceptibles de se mobiliser contre ce dictateur», a-t-elle dit tout en confiant ne pas croire que la solution passe par un «Biden ou un Macron».

Depuis le début de l'invasion en Ukraine, les alliés occidentaux du président ukrainien Volodymyr Zelensky multiplient les sanctions à l'égard de Moscou, ciblant massivement des entreprises, des banques, des hauts responsables, des oligarques et interdisant l'exportation de biens vers la Russie.

Sans pour autant parvenir à mettre un terme à une guerre qui a déjà fait plusieurs milliers de morts et contraint à l'exil plus de 4,2 millions d'Ukrainiens, à 90% des femmes et des enfants.