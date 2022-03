Présidentielle 2022 : Tout savoir sur Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière

Candidate de Lutte Ouvrière à deux reprises par le passé, Nathalie Arthaud se présente pour la troisième fois à l’élection présidentielle. Voici ce qu’il faut savoir sur celle qui se définit comme une communiste révolutionnaire.

Une militante dès l'âge de 18 ans

Si aujourd’hui Nathalie Arthaud est chef de file du parti Lutte Ouvrière, elle estime que rien ne la destinait à devenir une communiste révolutionnaire. Fille d’un garagiste et petite-fille d’agriculteur, c’est lors de ses années en sport-étude de volley-ball qu’elle découvre la doctrine communiste de Karl Marx.

«En découvrant Marx, les idées communistes et le mouvement ouvrier, j’ai découvert la riche histoire des révoltes et des insurrections et j’en ai retiré l’idée que l’avenir de l’humanité était lié aux combats du monde du travail», explique-t-elle sur son site de campagne.

Un combat qu’elle mène dès 1988 en intégrant Lutte Ouvrière à l’âge de 18 ans. Se revendiquant communiste révolutionnaire, Nathalie Arthaud, qui devient professeur d’Economie et enseigne en Seine-Saint-Denis, mène de front son métier d’enseignant et sa bataille pour «changer toute la société en renversant le capitalisme».

L'héritière d'Arlette Laguiller

Proche de l'ancienne chef de file de Lutte Ouvrière Arlette Laguiller, Nathalie Arthaud devient, en 2007, sa porte-parole lors de l'élection présidentielle. C'est en décembre 2008, qu'elle est désignée pour prendre la suite d'Arlette Laguiller comme porte-parole nationale de Force Ouvrière.

A compté de cette date, Nathalie Arthaud conduit les campagnes auxquelles se présente son parti. En 2012, elle se présente pour la première fois à l'élection présidentielle et est la première candidate à déposer les 500 signatures nécessaires auprès du Conseil constitutionnel. Elle rassemble alors 0,54% des suffrages exprimés au premier tour.

En 2017, elle est à nouveau choisie par le congrès national de Lutte Ouvrière pour représenter le parti à l'élection présidentielle. Elle obtient alors 0,64% des suffrages et annonce qu'au second tour elle votera blanc.

Nathalie Arthaud se présente, en 2022, pour la troisième fois à l'élection présidentielle et obtient à nouveau facilement ses signatures.