Sécurité : 80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant

Selon le dernier baromètre du comportement des Français sur la route, publié ce mardi 5 avril par AXA Prévention, 80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant.

Ce chiffre, en hausse de 11 points sur un an, représente un record historique. Il y a cinq ans, seuls 66% des conducteurs avouaient commettre cette imprudence.

En conduisant, les automobilistes sont ainsi 52% à passer des appels (+8 points en un an), 45% effectuer des réglages dans leur GPS (+12 points), 34% à lire ou envoyer des sms (+10 points), 24% à consulter leurs notifications (+11 points) et 8% à publier des stories sur les réseaux sociaux.

Pourtant, comme le rappelle Eric Lemaire, président de l’association AXA Prévention, «l’usage du téléphone au volant est responsable de plus en plus d’accidents graves et mortels sur les routes françaises. Passer un appel avec ou sans kit main libre multiplie par trois le risque d’accident. Un chiffre qui passe à 23 en cas de lecture d’un SMS.»

Les cyclistes aussi

Mais les automobilistes ne sont pas les seuls à avoir cette mauvaise habitude. En effet, 72% des cyclistes utilisent leur téléphone en roulant, avec une grande différence entre les propriétaires de vélo, plus prudents, et les loueurs, habitués aux mauvaises pratiques.

Et les utilisateurs de trottinettes ne sont pas en reste puisque 84% d'entre eux roulent avec le smartphone à la main.

Pour rappel, dans le Code de la route, l'utilisation du téléphone au volant est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points du permis de conduire. Une peine qui peut même être accompagnée d'une suspension de permis si une infraction est commise durant l'utilisation du smartphone.

Cette étude a été réalisée par Kantar pour AXA Prévention, du 10 au 25 janvier 2022 auprès d’un échantillon de 2.253 personnes, représentatif de la population résidente en France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.