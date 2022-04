DIRECT - Présidentielle 2022 : Les bureaux de vote ouvrent leurs portes en France métropolitaine

De l’ouverture des bureaux de vote à 8h ce dimanche 10 avril jusqu’à l'annonce des résultats à 20h, suivez en direct le premier tour de la présidentielle en France.

08h49

Les douze candidats ont tous leurs habitudes lorsqu’il s’agit de se rendre aux urnes. Sans grande surprise, Emmanuel Macron votera au Touquet, où il a une résidence. Quant à Marine Le Pen, elle votera dans le Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont.

C'est dans Nord, et plus précisément à Saint-Amand-les-Eaux, que votera Fabien Roussel. A Paris, trois candidats voteront dans leur arrondissement : Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Eric Zemmour.

Enfin, Valérie Pécresse devrait voter à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), Nathalie Arthaud à Pantin (Seine-Saint-Denis) et Nicolas Dupont-Aignan à Yerres (Essonne).

Un peu plus loin, Philippe Poutou votera à Bordeaux, Jean Lassalle à Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques) et Jean-Luc Mélenchon à Marseille.

08h40

Elle est la toute première. La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo a voté dans son bureau de voté dans le 15e arrondissement de Paris. Elle était accompagnée de son mari, l'ancien député Jean-Marc Germain.

La candidate du Parti socialiste et maire de Paris, Anne Hidalgo, a voté dans le 15ème arrondissement de Paris #election2022 pic.twitter.com/5FcadUthvp — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

08h32

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a voté, très tôt ce dimanche matin, dans le 16e arrondissement.

Nicolas Sarkozy a voté ce dimanche dans le 16ème arrondissement de Paris #election2022 pic.twitter.com/zJl0Jn11ty — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

08h24

Le ministère de l'Intérieur donnera à midi les premiers chiffres concernant le taux de participation, redouté en baisse.

En Polynésie française où le vote était avancé pour tenir compte du décalage horaire, ce taux s'élevait à 17H00 locales à 23,78%, contre 43,97% à la même heure au premier tour en 2017. Le parti indépendantiste, principal parti d'opposition dans ce territoire du Pacifique, avait appelé à l'abstention.

En Nouvelle-Calédonie, la participation plafonnait à midi à 17,59%, contre 19,86% il y a 5 ans.

08h00

Il est 8 heures. Les bureaux de vote en France métropolitaine viennent d'ouvrir leurs portes aux premiers électeurs.

07h00

C'est l'heure du choix pour 48,7 millions d'électeurs convoqués dimanche au premier tour de l'élection présidentielle, après des mois d'une campagne étrange, qui n'aura pas passionné et qui fait craindre une forte abstention.

Après une partie de l'outre-mer samedi, l'ouverture des bureaux de vote doit avoir lieu à 08h en métropole. Le verdict des urnes est attendu à 20H00, avec les premières estimations des instituts de sondage.