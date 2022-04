Norman Thavaud : le Youtubeur contraint de retirer une vidéo en pleine période de réserve

Le timing n'a pas plu au CSA. Sur les réseaux sociaux, Norman Thavaud, l'un des Youtubeurs français les plus suivis, a indiqué à ses abonnés avoir été contraint de retirer la vidéo qu'il venait de poster, en pleine période de réserve.

La vidéo, qui avait pour thématique l'un des candidats à l'élection présidentielle, a disparu subitement de la Toile ce samedi 9 avril. En story Instagram, le Youtubeur a expliqué à ses 6 millions d'abonnés avoir été contacté par le CSA (devenu l'Arcom, ndlr) et Youtube car le sujet de la vidéo ne respectait pas la période de réserve. «Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là ? [...] Comme je n'ai pas le droit, j'ai mis la vidéo en privé et je la remettrai en ligne un peu plus tard quand le premier tour sera passé», a-t-il écrit.

Les 12 millions d'abonnés de Norman Thavaud sur Youtube pourront donc découvrir la vidéo dans quelques jours, alors qu'une autre période de réserve s'appliquera avant le second tour.

Qu'est-ce que la période de réserve ?

Depuis vendredi minuit, les douze candidats à l'élection présidentielle doivent respecter une période de réserve, c'est-à-dire un silence électoral afin de ne pas influencer les électeurs et leur laisser un dernier temps de réflexion avant de se rendre dans leurs bureaux de votes. En cas de non-respect de cette règle inscrite dans l'article L.49 du code électoral, les candidats s'exposent à une amende de 3.750 euros.

Alors que les médias et les autorités publiques sont également soumis à cette consigne, les contenus sur Internet en lien avec la présidentielle et pouvant influer sur les choix des votants sont également prohibés.