Présidentielle 2022 : Le Parti Socialiste et Les Républicains au plus bas

Le temps d’un duel Socialistes contre Républicains au second tour de l’élection présidentielle semble bien loin. Avec 1,8% des suffrages pour Anne Hidalgo (PS) et 4,6% pour Valérie Pécresse (LR), les partis historiques de la Ve République sont au plus bas.

Si la descente du Parti socialiste avait déjà été actée en 2017, lorsque le président sortant François Hollande avait annoncé qu’il ne se représenterait pas, et que son successeur, Benoît Hamon, avait écopé de 6,3% des voix, cette élection marque le plus mauvais score du Parti socialiste lors d'une élection présidentielle.

Avec 1,8% des voix, Anne Hidalgo se place en 10ème position (sur 12), derrière l’écologiste Yannick Jadot (4,7%), le communiste Fabien Roussel (2,3%), mais aussi des candidats de droite Jean Lassalle (2,9%) et Nicolas Dupont-Aignan (1,9%).

La candidature de Valérie Pécresse pour Les Républicains n’aura pas permis au parti de survivre aux candidatures d’Emmanuel Macron, de Marine Le Pen et d’Eric Zemmour. Alors que François Fillon avait obtenu 20% des suffrages en 2017, Les Républicains plongent à 4,7%, un score historiquement bas. Avant cela, son taux le plus bas au premier tour d’une élection présidentielle datait de 1981, avec 18% pour Jacques Chirac. Un véritable effondrement pour les deux partis traditionnels de la Ve République.

Quelques minutes après l’annonce des résultats, la maire de Paris a appelé à faire barrage à l’extrême droite et à voter pour Emmanuel Macron. Valérie Pécresse a elle aussi affirmé qu’elle voterait pour le président sortant au second tour. Au sein même des Républicains, tous ne s'accordent cependant pas sur ce vote du second tour. Eric Ciotti, soutien de Valérie Pécresse, a notamment affirmé qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron.