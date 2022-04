Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron donné gagnant au second tour avec 54% des voix

Une nouvelle fois, le second tour de l'élection présidentielle opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Et comme en 2017, le candidat LREM l'emporterait face à sa rivale du Rassemblement national, selon le baromètre OpinionWay pour CNEWS dévoilé ce mardi 12 avril.

D'après ce sondage *, le chef de l'Etat est crédité de 54% des suffrages au second tour, contre 46% pour Marine Le Pen. A noter que 21% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote.

L'écart hypothétique entre les deux candidats pourrait doncêtre bien moins important qu'en 2017.

Pour rappel, il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait remporté l'élection présidentielle avec 66,10% des voix, contre 33,90% pour la candidate du Rassemblement national (RN).

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon divisés

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (21,95% des voix au premier tour) apparaissent divisés. Le candidat de la France insoumise a appelé ce 10 avril à ne «pas donner une seule voix à Madame Le Pen», mais 29% des Français ayant voté pour lui y songent tout de même, selon le baromètre OpinionWay pour CNEWS. Un tiers d'entre eux envisage l'abstention.

Pas de tendance nette non plus chez l'électorat de Valérie Pécresse (4,78% des voix). Si la moitié pense accorder son vote à Emmanuel Macron, 29% restent séduits par le projet de Marine Le Pen. La candidate des Républicains, quant à elle, a indiqué qu'elle voterait pour Emmanuel Macron.

Les électeurs d'Eric Zemmour (Reconquête, 7,07%) et de Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts, 4,63%) sont moins divisés. Ils suivent pour la plupart les consignes de vote de leur candidat respectif : Marine Le Pen pour Eric Zemmour et Emmanuel Macron pour Yannick Jadot.

Concernant les abstentionnistes et les personnes ayant voté blanc ou nul au premier tour (27,91% des inscrits sur listes électorales), 39% d'entre eux n'ont pas exprimé d'intentions de vote pour le second tour. Ils sont cependant un tiers (32%) à envisager voter pour Emmanuel Macron et 29% en faveur de Marine Le Pen.

* Enquête réalisée les 10 et 11 avril sur un échantillon de 1.059 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française selon la méthode des quotas.