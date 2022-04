Présidentielle 2022 : Jean Lassalle annonce faire des dons au PS, à LR et EELV

Jean Lassalle a annoncé faire des dons à plusieurs partis en difficultés financières après le premier tour de la présidentielle.

Des dons des plus cocasses. Avec moins de 5% des votes au premier tour, les partis EELV, PS et LR ont fait part de leurs difficultés à rembourser leurs frais de campagne, Yannick Jadot et Valérie Pécresse lançant même une campagne de dons.

Des appels entendus par Jean Lassalle qui compte bien leur venir en aide. Dans un tweet, le candidat qui a totalisé 3,13% des voix dimanche, a indiqué : «Devant les difficultés financières du PS, LR et EELV, Résistons a décidé de faire un don équivalent à chacun d'eux afin de respecter le principe d'égalité qui m'est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne».

Devant les difficultés financières du PS, LR et EELV, @ResistonsFrance a décidé de faire un don équivalent à chacun d’eux afin de respecter le principe d’égalité qui m’est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne…



« On a souvent besoin d’un plus petit que soi »pic.twitter.com/HIV7Alfmsq — Jean Lassalle (@jeanlassalle) April 11, 2022

Le tweet, accompagné d'une photo, montre le député avec plusieurs chèques signés. Aucune indication sur le montant n'a cependant été dévoilée.

A la fin de son tweet, Jean Lassalle termine par une citation malicieuse d’une fable de la Fontaine, Le lion et le rat, datant de 1668 : «on a souvent besoin d'un plus petit que soi».

Cette phrase signifie qu'il ne faut pas mépriser les plus petits, ou les plus faibles, car chacun, quelle que soit sa taille, a ses qualités et peut apporter quelque chose aux autres, même s’ils sont plus «grands».

Vote blanc au second tour

Arrivé en 7ème position du 1er tour sous l'étiquette de son mouvement Résistons! Jean Lassalle a amassé plus d'un million de voix. Le candidat a indiqué lundi qu'il voterait blanc au second tour, sans choisir entre les deux finalistes Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN). «Je laisse à toutes celles et ceux qui ont bien voulu me faire confiance leur libre-choix pour dimanche 24 avril. Quant à moi, personnellement, je voterai blanc, a écrit dans un communiqué le député des Pyrénées-Atlantiques. Il n’y a rien de plus choquant que de considérer les Français comme incapables de choisir par eux-mêmes».

Dans son communiqué, le député béarnais a également déploré que «des hommes et des femmes n'ont pas voté comme ils auraient aimé voter, contraints par le vote utile, le matraquage des sondages et l’inégalité de traitement des médias nationaux».

Jean Lassalle sera candidat à un cinquième mandat consécutif de député lors des élections législatives des 12 et 19 juin.