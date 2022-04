Paris : pour fêter ses 150 ans, la Fontaine Wallace entre au Musée Carnavalet

Emblématiques du mobilier urbain parisien, les fontaines Wallace – du nom de son sculpteur Sir Richard Wallace (1818-1890) – fêtent leurs 150 ans cette année. Une date symbolique qui signe également l'entrée au Musée Carnavelet de l'une des plus anciennes d'entre elles, ce mercredi 13 avril.

Inspirées des «drinking fountains» de Londres, les premières fontaines Wallace voient le jour en 1872 à Paris, alors que le très riche sculpteur anglais Richard Wallace, installé à Bagatelle, est frappé par la pénurie qui touche la capitale pendant La Commune.

La toute première d'entre elles est installée sur le boulevard de la Villette (19e), en 1872. La même année est implanté un autre exemplaire, sur la place Denfert-Rochereau (14e). C'est celui-ci même dont on vient de célébrer l'arrivée au Musée Carnavelet, le musée d'Histoire de la ville de Paris, ce mercredi.

«À l'occasion de leurs 150 ans, nous nous sommes dits que ce serait une bonnée idée de faire entrer l'une de ces fontaines Wallace au musée [...] et il était très important pour nous que l'on bénéficie d'une fonte ancienne», explique Juliette Tanré-Szewczyk, la conservatrice chargée des sculptures et du patrimoine architectural et urbain au Musée Carnavalet.

Une forme qui reste presque inchangée

Car certaines des fontaines présentes dans l'espace public parisien sont en fait bien plus récentes, puisque le modèle a été conservé, et sont aujourd'hui réalisées par la fonderie GHM Sommevoire, en Haute-Marne, et reproduites sur commande de la municipalité parisienne.

«Le moule a très peu évolué», souligne la conservatrice, qui en détaille les spécificités : «c'est une grande fontaine verte, couleur typique de l'espace urbain parisien posée sur une base géométrique. Elle est composée de quatre femmes, qui représentent chacune une vertu : la bonté, la charité, la simplicité et la sobriété, et qui soutiennent un dôme posé sur leur tête».

Entre 1872 et le début des années 1930, le sculpteur Richard Wallace va ainsi financer et offrir 50 fontaines à la Ville de Paris : 40 fontaines sur ce modèle à cariatides et 10 fontaines sous forme d'appliques. Toutes les autres – il en existe une centaine aujourd'hui à Paris – ont été réalisées depuis, à partir du moule d'origine.

A noter que si la couleur verte est la couleur historique de ces fontaines, comme l'avait souhaité Napoléon III, 7 exemplaires parisiens ont été repeints pour «apporter une touche de modernité» et «renforcer leur visibilité». Une fontaine rouge est ainsi visible au 66, avenue d'Ivry (13e) ou encore une jaune or place Joseph Epstein (20e).

Et pour fêter leur 150 ans, la fonderie GHM Sommevoire, l’Ambassade britannique à Paris et la Société des Fontaines Wallace prévoient dorganiser une grande fête qui aura lieu les 24 et 25 septembre.