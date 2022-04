Second tour : tout savoir sur la consultation de La France insoumise qui commence aujourd'hui

Comme en 2017, La France insoumise a lancé ce mercredi 13 avril une consultation en ligne pour recueillir les souhaits des militants pour le second tour de l’élection présidentielle, le 24 avril. Quelque 320.000 personnes sont concernées.

Blanc ou Emmanuel Macron ? Le parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e au premier tour le 10 avril avec 21,95% des suffrages, entend clarifier sa position quant à la nature de vote de ses sympathisants lors du second tour de la Présidentielle.

Pendant trois jours, ce sont les militants qui ont parrainé le candidat de l’Union Populaire qui vont trancher. Les 320.000 participants à ce sondage doivent répondre à la question «quelle position souhaitez-vous adopter pour le deuxième tour ?». Trois choix de réponses sont possibles, soit l’abstention, le vote blanc ou encore le vote Emmanuel Macron».

La consultation prendra fin ce samedi 16 avril à 20h. Une carte avec les résultats des différents choix s’affichera sur le site de l’Insoumis en chef.

«Quel qu’en soit le résultat, il ne devra pas être interprété comme une consigne donnée à qui que ce soit ni entre nous ni pour ceux qui nous écoutent et nous font confiance. Il indiquera quelles sont nos appréciations dans leurs diversités. Chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend», a noté Jean-Luc Mélenchon dans une lettre publiée sur son site internet à l’occasion de cette consultation.

La question d’un vote Marine Le Pen n’est pas posée

Au cours de son discours du dimanche 10 avril, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses soutiens à «ne pas donner une seule voix à Madame Le Pen». Dans sa lettre, l’Insoumis a tenu à le rappeler.

«Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu’elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d’exclusion ethnique et religieuse. Un peuple peut être détruit par ce type de division. Nous savons tous qu’elle n’égale aucun autre mal. J’admets que mon appréciation ici est autant morale et philosophique que politique. C’est pourquoi j’ai dit et je répète que pas une voix ne devrait se porter sur la candidate d’extrême droite. Cela me parait être un avis public suffisant», peut-on lire.

Lors du premier tour de l’élection présidentielle, 7.714.574 électeurs ont glissé un bulletin au nom du candidat Insoumis dans l’urne, lui permettant de terminer troisième et d’être arbitre du second tour.