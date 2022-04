Pour qui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont-il voter ?

Crédité de près de 22% des suffrages au premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche 10 avril, Jean-Luc Mélenchon a pu rassembler une grande partie de l’électorat de gauche. Mais ces derniers, dont les reports de voix seront décisifs pour l’issue du scrutin, ont des avis divergents sur la position à adopter pour le second tour.

Après l’annonce des résultats du premier tour de la présidentielle dimanche, Jean-Luc Mélenchon (LFI) a été clair en appelant à ne donner «aucune voix» à Marine Le Pen (RN).

Pourtant, selon le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, seuls 38% des électeurs du leader de La France Insoumise ont l’intention de voter pour l’actuel chef d’Etat au second tour le dimanche 24 avril. «Faire barrage à l’extrême droite. Voilà pourquoi je voterai Emmanuel Macron le dimanche 24 avril», a expliqué un sympathisant LFI au micro de CNEWS.

D’après cette enquête, 33% de ses sympathisants ont prévu de s’abstenir lors du duel opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. «J’ai voté Mélenchon. Mais bon, je ne suis pas pour Marine Le Pen mais je ne suis pas pour Emmanuel Macron non plus donc c’est compliqué…», a analysé un autre soutien de JLM sur CNEWS.

Enfin, 29% des électeurs de gauche ayant opté pour JLM lors du vote dimanche auraient tranché pour Marine Le Pen, selon le sondage OpinionWay pour CNEWS. Une statistique surprenante, puisqu’elle irait à l’encontre de la parole de la tête d’affiche LFI, mais qui démontrerait une véritable indécision pour l’électorat mélenchoniste.

Le débat de l’entre-deux tours, qui se tiendra le mercredi 20 avril à 21h, devrait permettre aux indécis de se faire une idée plus précise du candidat à choisir pour le second tour.