Paris : après le bois de Vincennes, les naturistes réclament un nouvel espace réservé au bois de Boulogne

Chaque année, le retour des beaux jours signe celui des naturistes. Ce week-end à Paris, ces derniers ont ainsi pu retrouver leur coin réservé au bois de Vincennes (12e) et réclament désormais qu'un nouvel espace leur soit également attribué au bois de Boulogne (16e).

Au programme ce dimanche : cours de yoga et de qi gong, avant le tout premier pique-nique de l'année. L'occasion pour les naturistes parisiens de retrouver leur espace de près de 7.500 m2, qui leur est dédié depuis 2017 en plein cœur du bois de Vincennes (12e) d'avril à octobre.

Jusqu'à un millier de personnes le week-end

Là, entre l'allée Royale et la route Dauphine, ils jouissent d'un coin réservé, loin des grandes allées très fréquentées, dans lequel le naturisme est pleinement autorisé. Une charte a même été apposée à l'entrée du site, rappelant les valeurs et les comportements à adopter dans cet espace naturiste unique à Paris.

«Un lieu de mixité, gratuit et ouvert à tous» particulièrement apprécié les week-ends ou en période de grande chaleur. «Une centaine de personnes y passent chaque semaine et entre 700 et 1.000 personnes s'y retrouvent quotidiennement le week-end», expliquait alors Julien Claudé-Pénégry, le porte-porte de l'Association des naturistes de Paris (ANP).

C'est justement grâce à cette association que le site existe et que des activités y sont proposées tout au long de la saison. Son ambition ? «Vivre en harmonie avec la nature». Pour ses adhérents, le naturisme «a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l’environnement».

Un espace qui fonctionne parfaitement depuis 2017. Même si les familles et femmes seules ont un peu délaissé le site, face à un problème quasiment inextricable : le voyeurisme. Une difficulté qui persiste malheureusement, malgré les signalements de l'association et la création d'une brigade dédiée à la sécurité du lieu, avant la création de la police municipale.

Vers l'ouverture d'un nouvel espace dédié ?

Pas de quoi ternir pour autant l’engouement des habitués du lieu, qui continuent d'y faire du sport et d'y organiser des apéros et pique-niques. A tel point que l'association milite aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau site, à l'exemple du premier, mais dans le bois de Boulogne. Un moyen d'éviter aux naturistes de l'ouest parisien d'avoir à traverser Paris pour s'adonner à cette pratique.

Un projet déjà bien avancé. Mais si le principe de l'ouverture d'un nouvel espace naturiste semble désormais acté avec la municipalité parisienne, reste à valider son emplacement précis et d'en choisir les règles de fonctionnement. Un lieu qui ressemblera sensiblement au premier, avec cours de sport et rencontres entre amis.

En attendant, les naturistes peuvent toujours profiter de la piscine Roger Le Gall (12e), qui leur est réservée trois soirs par semaine, avec cours de natation et aquagym. En parallèle, la salle de sport – équipée pour les adeptes de la gym et de la musculation – leur est accessible 5 soirs par semaine.