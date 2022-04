Sécheresse : le sud-est en alerte

Depuis le début du mois d'avril, les habitants des Alpes-Maritimes ont interdiction de laver leur voiture chez eux, ou de remplir leur piscine. Ces mesures sont supposées préserver l'eau dans le département, actuellement en alerte sécheresse.

D'autres régions sont touchées. Selon le site gouvernemental Propluvia, onze départements sont déjà placés en vigilance ou en alerte sécheresse. Ce statut concerne soit l'entièreté du département, soit des bassins spécifiques.

Dans le détail : le Var et les Bouches-du-Rhône sont en vigilance sécheresse, tout comme une partie de la Mayenne, du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres. Cela signifie que les préfectures encouragent tous les usagers à réduire volontairement leur consommation d'eau.

Les Alpes-Maritimes, la Drôme, l'Ain, ainsi qu'une petite partie de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime sont en alerte sécheresse. Par arrêté préfectoral, il est donc interdit de laver une voiture, de remplir des piscines, de faire fonctionner des jeux d'eau ou d'arroser les jardins à partir d'une certaine heure. Les prélèvements agricoles sont également réduits de moitié.

Manque de pluie

Si de telles mesures sont habituelles en été, la sécheresse est - normalement - beaucoup moins fréquente à cette période de l'année. La situation s'explique par le manque de pluie ces derniers mois. «En moyenne sur le pays et le mois, la pluviométrie a été déficitaire de près de 40%», note Météo France dans son bulletin de situation hydrologique publié en avril.

Or, «lorsque le manque de pluie survient en hiver ou au printemps, il empêche le bon remplissage des nappes phréatiques (réserves d'eau) qui s'effectue habituellement à cette époque de l'année», complète le gouvernement. Résultat : le territoire concerné manque d'eau douce et les sols s'assèchent.

La situation ne risque pas de s'améliorer. Météo France prévoit pour l'instant un scénario «plus chaud et plus sec que la normale» pour avril, mai et juin.