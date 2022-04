Présidentielle 2022 : LFI porte plainte après l’arrestation d’un militant accusé à tort d’avoir volé des bulletins de vote

Un dépouillement sous haute tension. La France insoumise (LFI), parti de Jean-Luc Mélenchon, a décidé de porter plainte après l'arrestation d'un de ses militants, le soir du dimanche 10 avril à Valenciennes (Nord). L'homme a été accusé à tort d'avoir dérobé des bulletins de vote lors du premier tour.

Selon le quotidien régional La Voix du Nord, l'homme a été soupçonné d'avoir dérobé une enveloppe contenant 100 bulletins de vote.

Dépêchés sur place, les policiers l'ont menotté et embarqué jusqu'au commissariat. Or l'enveloppe a été retrouvée et le militant a donc pu être libéré.

Le 10 avril dernier, jour du premier tour de la présidentielle, l'homme, travaillant dans la restauration, s'était présenté au bureau de vote afin de prendre part «aux opérations électorales.» Sauf que le président du bureau de vote n'a pas souhaité le désigner assesseur. L'homme est donc rentré chez lui.

Embarqué manu militari

Le soir, le militant est finalement revenu au bureau de vote pour assister au dépouillement avec d'autres militants LFI. Mais quarante-cinq minutes plus tard, une quinzaine de policiers l'entourent et lui montrent une photo apparemment prise au bureau de votre n°4. Ils finissent par le menotter et l'embarquer, sous les yeux des autres électeurs.

«Durant quarante-cinq minutes, il sera interrogé jusqu’à ce qu’un coup de téléphone annonce que les bulletins ont été retrouvés dans le bureau de vote même», explique le parti La France insoumise dans un communiqué.

Le parti a donc décidé de porter plainte pour accusation diffamatoire, explique La Voix du Nord sans préciser qui concrètement est visé par cette plainte.