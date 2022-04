Marion Maréchal nommée vice-présidente exécutive du parti Reconquête

Après s’être engagée en faveur d’Eric Zemmour lors de la campagne présidentielle, Marion Maréchal a officialisé ce mardi son adhésion au parti Reconquête, dont elle est nommée vice-présidente exécutive.

Elle a annoncé sur ses réseaux sociaux son intention de s’y «impliquer pleinement», au côté d’Eric Zemmour. «Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d’avenir», a-t-elle écrit.

Après avoir soutenu @ZemmourEric à l’élection présidentielle, j’ai décidé d’adhérer au mouvement @Reconquete2022 et de m’y impliquer pleinement. J’ai donc le plaisir de vous annoncer ma nomination comme vice-présidente exécutive. [1/2] — Marion Maréchal (@MarionMarechal) April 19, 2022

Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d’avenir. [2/2] — Marion Maréchal (@MarionMarechal) April 19, 2022

La nièce de Marine Le Pen tourne donc définitivement la page Rassemblement national, pour former un nouveau pôle identitaire à droite de la classe politique française.

Malgré le score décevant obtenu au premier tour de l’élection présidentielle (7,1%, quatrième position), le parti d’Eric Zemmour va donc pouvoir compter sur Marion Maréchal pour construire son socle et grandir. L’ancienne député du Vaucluse (de 2012 à 2017), dont il n’a pas encore été dévoilé si elle briguera un siège à l’Assemblée nationale lors des législatives du mois de juin, sera une tête d’affiche de cette prochaine campagne à venir.

Le parti Reconquête espère en effet obtenir plusieurs députés et constituer un groupe parlementaire, dans le but de valider sa progression et de poursuivre son objectif d’«union des droites».