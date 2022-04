Impôts 2022 : ces cinq erreurs à ne pas faire lors de sa déclaration

Depuis le 7 avril, il est possible de remplir sa déclaration de revenus en ligne. Et si certaines informations sont déjà pré-remplies, des erreurs sont toujours possibles.

Le service de déclaration en ligne des revenus a été suspendu durant quatre jours en raison d’erreurs de pré-remplissage de certaines déclarations, mais tout a été rétabli le lundi 11 avril. L'analyse menée par l'administration fiscale a permis de conclure que l’erreur a concerné «environ 1 million de contribuables», tous des agents publics qui avaient constaté un écart entre leur revenu réel et celui de leur déclaration pré-remplie, a précisé un porte-parole de la direction générale des finances publiques. Mais les erreurs viennent parfois des contribuables eux-mêmes.

absence de téléviseur

Selon le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, oublier de signaler l’absence d’un téléviseur est l’une des erreurs les plus communes commises par les foyers.

Dans le cas où votre foyer principal ou secondaire ne comporte pas de téléviseur, il faut l’indiquer dans sa déclaration de revenus en ligne en cochant la case «Contribution à l’audiovisuel public» (0RA). En cas d’oubli, il faudra régler la contribution à l’audiovisuel public dont le montant en France s’élève actuellement à 138 euros.

Pension alimentaire

Ne pas déclarer correctement une pension alimentaire est aussi une erreur plutôt fréquente. Dans l’optique où vous versez une pension alimentaire, il faudra le renseigner dans la rubrique «6 - Charges déductibles» et non dans la rubrique 6DD «Déductions». Et si vous percevez une pension alimentaire, elle doit être déclarée dans l’une des rubriques suivantes : 1AO, 1BO, 1CO ou 1DO.

FRAIS DE GARDES DES JEUNES ENFANTS

Sur le site économie.gouv, Bercy indique que de nombreuses erreurs sont visibles sur le montant des frais de gardes des jeunes enfants. «Il est possible d'obtenir un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour la garde des enfants à charge âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année dernière (année précédent votre déclaration de revenus)», peut-on lire sur le site gouvernemental.

Cependant, il est nécessaire de ne pas inclure les frais de nourriture dans les montants déclarés, car ils ne sont pas concernés par le crédit d'impôt. Il faut aussi retirer de ces frais les aides perçues au titre de la garde des enfants, notamment le complément de libre choix du mode de garde et les aides versées par l'employeur (ou le comité d'entreprise de l'employeur)», ajoute le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.

dons aux associations

Les dons peuvent aussi être indiqués dans la déclaration de revenus et ces derniers donnent le droit à une réduction d’impôt. Toutefois, il faut bien veiller à différencier le type d’organisme à qui le don a été effectué : 75 % du montant du don pour les organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté par la fourniture de repas ou de soins médicaux (à déclarer à la ligne 7UD), et 66 % du montant du don pour les associations, les organismes d'intérêt général, les fondations reconnues d'utilité publique (à déclarer à la ligne 7UF).

enfants à charge

Pour éviter de faire une erreur dans sa déclaration concernant les enfants à charge en cas de séparation ou de divorce, il faut renseigner les cases F ou G si l’enfant est à votre charge exclusive et les cases H ou I dans le cadre d’une résidence alternée. Un site gouvernemental - oups.gouv.fr - a été créé pour permettre aux foyers français d’éviter de nombreuses erreurs sur certains points spécifiques.