Présidentielle 2022 : des élus de Seine-Saint-Denis appellent à voter Emmanuel Macron «pour éviter le pire»

«Nous appelons les électeurs de nos villes à se déplacer aux urnes pour éviter le pire», écrit Stéphane Troussel, le président socialiste de la Seine-Saint-Denis (93), dans une tribune parue ce mercredi 20 avril sur le HuffPost, qu'il co-signe avec 14 maires du département en faveur d'Emmanuel Macron.

«L’extrême droite n’a jamais été aussi proche d’accéder au pouvoir dans notre pays», écrivent-ils ce mercredi, souhaitant alerter «sur les risques d'abstention au second tour de la présidentielle», dont la victoire est loin d'être acquise pour Emmanuel Macron, alors que «le score cumulé des candidats Marine Le Pen et Eric Zemmour dépasse les 30 %».

le vote macron «pour Eviter le pire»

Ces élus de terrain – parmi lesquels le maire PC de Tremblay-en-France François Asensi, le maire PS des Lilas Lionel Benharous, le maire PS de Saint-Ouen-sur-Seine Karim Bouamrane, le maire PS de Saint-Denis Mathieu Hanotin ou encore le maire PS de Pantin Bertrand Kern – appellent donc leurs administrés à «utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron», afin d'«éviter le pire».

« Ce dimanche, s’abstenir, c’est s’abstenir de battre l’extrême-droite. »





Nous, élus de gauche de #SeineSaintDenis, appelons à faire battre M. Le Pen, dans un territoire où nous mesurons pleinement la violence raciste et antisociale de son projet https://t.co/abBx5qw8TO — Stéphane Troussel (@StephanTroussel) April 20, 2022

Car d'après leurs dires, même si «la politique conduite par Emmanuel Macron a été source de souffrances et de colère», le président sortant «n’est pas Marine Le Pen». Celle qui serait selon eux, si elle est élue présidente, «la division, la promotion d’une identité française rabougrie», et avec qui «ce serait le déclassement du pays, mis au ban des nations».

Insistant sur la politique du Rassemblement National réfléchie «pour les plus riches, au détriment des catégories populaires», ils assurant qu'«avec Marine Le Pen présidente de la République, les habitants de Seine-Saint-Denis seront les premières victimes des discriminations et de la stigmatisation». Elle qui porte «un programme raciste et de négation de la démocratie».

30,22 % d'abstention au premier tour

Une piqûre de rappel, alors que l'abstention a atteint 30,22 % dimanche 10 avril au premier tour de l'élection présidentielle dans ce département, où près de la moitié de la population (49,09 %) a voté pour Jean-Luc Mélenchon. Des électeurs sans aucune doute déçus, qu'il faut réussir à remotiver à nouveau.

«Marine Le Pen est une ennemie de la République, alors qu’Emmanuel Macron est un adversaire politique, contre lequel il faudra construire une opposition», estiment ces élus socialistes et communistes, qui promettent d'édifier l'opposition «pour améliorer la vie des habitants des quartiers populaires, pour leur donner leur place, leur dignité dans une société rassemblée et apaisée».

Parmi les grands enjeux de cette opposition : «le report de l’âge légal de la retraite à 65 ans», «la défense du pouvoir d’achat» mais aussi «de l’égalité sociale, territoriale, environnementale». «Mais pour mener ces combats, nous avons besoin d’un espace démocratique», ont-ils conclu.