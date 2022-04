Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron à Figeac pour finir sa campagne

Emmanuel Macron a choisi la ruralité pour son dernier déplacement dans cette campagne 2022. Il sera dans le Lot, ce vendredi, pour un ultime meeting dans la ville de Figeac.

A deux jours du second tour de la présidentielle, le chef de l’Etat sortant, très souvent surnommé «président des villes», tentera de montrer qu’il se préoccupe aussi de la France des campagnes. Emmanuel Macron ne sera cependant pas en terrain hostile, puisque le département du Lot l’a placé en tête au premier tour (24,97%), loin devant Marine Le Pen (19,58%), devancée également par Jean-Luc Mélenchon (23,71%). Idem dans la commune de Figeac, où il s'est imposé avec 28,11% de voix, contre 15,10% pour sa concurrente (26,85% pour le candidat LFI).

Les équipes d'Emmanuel Macron ont indiqué qu’il se rendait «dans le cœur de la France, de la ruralité, des délocalisations». Des thèmes plutôt favorables à Marine Le Pen.

Le meeting devrait débuter un peu après 15h et durer jusqu'à 17h, devant environ 600 personnes, annonce La Dépêche.

Le but de ce déplacement en terre conquise sera d’éviter une démobilisation de son électorat. Les sondages lui étant très favorables, la crainte de voir ses soutiens penser que la victoire est actée et que leur vote n’est pas capital est réelle. Ce dernier rendez-vous servira aussi à maintenir la dynamique jusqu’au bout, la loi interdisant de faire campagne samedi et dimanche, veille et jour du scrutin.