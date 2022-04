Gard : ils utilisent un engin de chantier pour tenter de braquer un distributeur

Dans la nuit de samedi à dimanche, des braqueurs ont tenté de dévaliser une agence bancaire de St-Dionisy (Gard) à l'aide d'un engin de chantier. Repartis avec une liasse de billets inutilisables., ils courent toujours.

Ce samedi 23 avril aux alentours de 4h du matin, un engin probablement volé sur le chantier d'une entreprise à proximité a foncé sur une agence de La Banque populaire dans le but de casser le distributeur automatique de billets. Les malfaiteurs se sont emparés des caisses du distributeur sans parvenir à entrer dans les locaux.

«C'est plus impressionnant qu'autre chose», a assuré le directeur de l'agence à Midi Libre. «Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas eu ce type d'infraction et nous sommes satisfaits que tous les systèmes de sécurité aient bien fonctionné». Des poudres et de l'encre ont notamment été projetés sur les billets volés lors du casse, les rendant inutilisables par les braqueurs. «Aucun dossier n'a été dérobé, pas de vol, les clients peuvent être rassurés», a-t-il ajouté.

La façade, entièrement détruite, sera prochainement cloisonnée le temps des travaux de réparation. Quant aux conseillers, ils ont été répartis dans des agences de proximité. Les images de vidéosurveillance sont actuellement en cours d'analyse pour identifier les voleurs.