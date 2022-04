Présidentielle 2022 : malgré la défaite, le score du Rassemblement national n'a jamais été aussi élevé

Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce 24 avril avec 58% des voix, contre 42% pour Marine Le Pen. La patronne du Rassemblement national (RN) s'est malgré tout félicitée de ce score.

Il faut dire que celui-ci n'a jamais été aussi élevé. En 2017, elle avait rassemblé 34% des suffrages exprimés, soit 8 points de moins qu'aujourd'hui. En 2002, Jean-Marie Le Pen avait remporté 18% des voix au second tour face à Jacques Chirac.

«Ce résultat représente en lui-même une éclatante victoire, a déclaré Marine Le Pen depuis le pavillon d'Armenonville, dans le 16e arrondissement de Paris, où était organisée sa soirée électorale. Je ne peux pas m'empêcher de sentir une forme d'espérance.»

«Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives», a-t-elle ajouté, faisant allusion aux élections du 12 et 19 juin. «Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français (...) Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour.»

Selon une estimation OpinionWay pour CNEWS, l'abstention s'élève à 29,7%. 6,3% des bulletins sont blancs ou nuls.