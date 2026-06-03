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Présidentielle 2027 : dans l'impasse, Olivier Faure invite les militants du PS à voter pour la stratégie du parti le 9 juillet

Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, est partisan à une primaire de la gauche, excluant La France insoumise. [Xavier GALIANA / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure propose de faire trancher les militants le 9 juillet sur la stratégie pour la prochaine présidentielle. La question d’une primaire devrait être soulevée. 

Clarifier une bonne fois pour toute, la ligne du parti. Le 9 juillet prochain, Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, invitera les militants à voter la ligne à venir et notamment la question de la primaire de la gauche. 

Le député de Seine-et-Marne est lui-même partisan de ce mode de sélection qui permettrait de dégager un candidat unique de la gauche hors-LFI. Le patron du Parti socialiste est déterminé à rassembler la gauche de Raphaël Glucksmann à François Ruffin sous la même bannière et donner une chance à la gauche «démocratique et écologique» à l’emporter en 2027. 

A ce stade la patronne des Ecologistes Marine Tondelier et les députés Clémentine Autain (L'Après), François Ruffin (Debout!) et Benjamin Lucas-Lundy (Génération.s) se sont portés candidats à une primaire de la gauche hors-LFI programmée le 11 octobre. Mais pas Raphaël Glucksmann. 

Une double primaire ? 

Au sein du PS, cette voie ne fait pas non plus consensus, et les tensions ont culminé avec le départ de la direction du PS du chef des députés socialistes Boris Vallaud, opposé à un tel processus qu'il juge contre-productif et trop étriqué sans Raphaël Glucksmann. 

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Une piste proposée par Olivier Faure pour sortir de l'impasse serait une sorte de double primaire. La première se jouerait globalement entre les candidats membres du Parti socialiste et Raphaël Glucksmann, le leader de Place publique. Le vainqueur participerait ensuite à une deuxième primaire, ouverte, avec le reste de la gauche. Ce scénario a été présenté mardi soir par Olivier Faure a une centaine de membres de son courant.

PolitiqueParti socialisteprésidentielle 2027Olivier Faure

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