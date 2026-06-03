Présidentielle 2027 : «Ma détermination à y participer est entière», affirme Dominique de Villepin

Ce mercredi, l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin a fait savoir que sa détermination à jouer un rôle dans la prochaine élection présidentielle était «entière», malgré une éventuelle mise en examen dans l’affaire des statuettes, reçues entre 2002 et 2004.

Un nouveau candidat prêt à partir en campagne. Alors que le nombre de personnalités politiques ont déjà indiqué leur intention de prendre part à la prochaine élection présidentielle, Dominique de Villepin pourrait être le prochain.

Invité sur RTL ce mercredi, l’ancien Premier ministre, âgé de 72 ans, a déclaré que sa «détermination à y participer était entière».

Statuettes de Dominique de Villepin : "Ma détermination à participer à l'élection présidentielle est entière"@Villepin face à @ThomasSotto dans #RTLMatinpic.twitter.com/tFbq0ZghM2 — RTL France (@RTLFrance) June 3, 2026

Une ambition à participer au scrutin malgré une éventuelle mise en examen. Pour rappel, il fait l’objet d’une enquête, ouverte par le parquet national financier le 20 mai dernier sur des statuettes reçues lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, entre 2002 et 2004.

Le 10 mai dernier, celui-ci a reconnu avoir commis «une erreur» en acceptant ces deux statuettes en cadeau lorsqu'il était au quai d'Orsay, tout en rappelant qu'il «n'y avait pas d'encadrement de ces situations à l'époque».

Une confiance pour obtenir des parrainages

Très probable candidat à l’élection présidentielle, Dominique de Villepin s’est montré, en mars dernier, confiant dans l'obtention des 500 parrainages nécessaires pour se présenter, contrairement à 2012 où plusieurs dizaines de signatures lui avaient manqué.

Considérant que «le macronisme est mort», le fondateur de La France humaniste a refusé de prendre part à une primaire de la droite et du centre, a jugé que «toutes les figures du bloc central participent au bilan du macronisme», y compris Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat déclaré pour 2027.